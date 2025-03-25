BİM, 25-28 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Yeni haftanın ilk bim aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025 raflarda yerini aldı. Bu hafta bim'de gelecek ürünler alışveriş severler tarafından merak ediliyor. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesinden temin edilebilecek. Bayram şekerleri, çikolatalar, dikiş seti, bahçe ürünleri, gölgelikli salıncak, kahve makinesi, airfryer ve daha fazlası BİM reyonlarında alışveriş yapacakları bekliyor.
BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
Berk Filiz Siyah Çay 100 g 13,50 TL
Jacobs Velvet Foam Gold Çözünebilir Kahve 100 g 109,50 TL
Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 g 45 TL
Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 49,50 TL
Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 29,50 TL
Simbat Siirt Fıstığı 300 g 199 TL
Gürsoy Kavrulmuş Fındık İçi 400 g 199 TL
Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g 109 TL
Meray Ceviz İçi 400 g 190 TL
Züber Granola Bar 49,50 TL
Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 179,90TL
Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL
Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL
Clear Şampuan 600 ml 139 TL
Close Up Diş Macunu 49,50 TL
Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 135 TL
Yazılı Neon Led 399 TL
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 199 TL
Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 149 TL
Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Yumuşak Klasik Peynir 500 g 139,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL
İçim Labne 3x180 g 99,50 TL
Özlem Et Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL
Yörükoğlu Tereyağı 1000 g 329 TL
BİM AKTÜEL 26 MART 2025 KATALOĞU
Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba- 12.950,00 TL
4X4 Arazi Aracı - 7.950,00 TL
100 İNÇ QKED GOOGLE TV- 85.000,00 TL
85 İNÇ QLED GOOGLE TV - 45.900,00 TL
ONVO 27 İnç Lps Ekran FHD Monitör- 4.990,00 TL
4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap- 2.590,00 TL
Çekmeceli Şifonyer - 2.450,00 TL
2 Çekmeceli Komodin - 1.290,00 TL
Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL
Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL
Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL
Pürmüz Seti 319 TL
Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL
Budama Testeresi ~30 cm 159 TL
Budama Makası 199 TL
Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL
Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL
Spiral Hortum Seti 359 TL
Esnek Hortum Seti 399 TL
Dikiş İğnesi Çeşitleri 9,50 TL
Terzi Makası 29,50 TL
Mezura ~1,5 M 15 TL
Perde Düğmesi Çeşitleri 15 TL
Toplu İğne Kutusu 29,50 TL
Angora Yumak 109 TL
Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL
Mini Buzdolabı 4.975 TL
Philips Süpürge 5.975 TL
Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL
Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL
Cam Doğrayıcı 999 TL
Philips Air Fryer 4.290 TL
Mini Ütü 990 TL
Pastel Renkli Çay Seti 339 TL
Elegan Kupa ~225 cc 99 TL
Terra Meşrubat Bardağı ~475 Cc 109 TL
Terra Su Bardağı ~360 Cc 99 TL
Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 49 TL
Mottolu Cam Kupa ~250 cc 55 TL
Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı ~120 cc 239 TL
Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL
Solar Aydınlatma Sistemi 1.290 TL
Dekoratif Yusufçuk ~8,5 cm 85 TL
Dekoratif Kuş 59 TL
Bambu Rüzgar Zili 229 TL
Dekoratif Saksı Kenarı Sincap 129 TL
Hasır Kuş Yuvası 129 TL
Örme Dekoratif Sepet 149 TL
Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL
Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL
Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL
Pürmüz Seti 319 TL
Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL
Budama Testeresi ~30 cm 159 TL
Budama Makası 199 TL
Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL
Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL
Spiral Hortum Seti 359 TL
Esnek Hortum Seti 399 TL
Özel Arabalar Serisi 149 TL
Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz-Sil Serisi 189 TL
Dinozora Dönüşen Robot 219 TL
Blok Oyuncak 399 TL
Oyuncak Kediler 229 TL
Oyuncak Pet ve Aksesuarları 239 TL
Terlik Erkek 119 TL
Pijama Takımı Erkek 359 TL
ABS Valiz Çeşitleri 639 TL