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BİM aktüel indirim kataloğu 25-28 Mart aktüel kataloğu yayınlandı

BİM aktüel indirim kataloğu 25-28 Mart aktüel kataloğu yayınlandı

Tuğba Güner
10:4925/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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BİM, 25-28 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Yeni haftanın ilk bim aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025 raflarda yerini aldı. Bu hafta bim'de gelecek ürünler alışveriş severler tarafından merak ediliyor. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesinden temin edilebilecek. Bayram şekerleri, çikolatalar, dikiş seti, bahçe ürünleri, gölgelikli salıncak, kahve makinesi, airfryer ve daha fazlası BİM reyonlarında alışveriş yapacakları bekliyor.

BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

Berk Filiz Siyah Çay 100 g 13,50 TL

Jacobs Velvet Foam Gold Çözünebilir Kahve 100 g 109,50 TL

Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 g 45 TL

Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 49,50 TL

Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 29,50 TL

Simbat Siirt Fıstığı 300 g 199 TL

Gürsoy Kavrulmuş Fındık İçi 400 g 199 TL

Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g 109 TL

Meray Ceviz İçi 400 g 190 TL

Züber Granola Bar 49,50 TL










Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 179,90TL


Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL

Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL

Clear Şampuan 600 ml 139 TL

Close Up Diş Macunu 49,50 TL

Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 135 TL

Yazılı Neon Led 399 TL






Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL


Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 199 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 149 TL

Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Yumuşak Klasik Peynir 500 g 139,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL

İçim Labne 3x180 g 99,50 TL

Özlem Et Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL

Yörükoğlu Tereyağı 1000 g 329 TL








BİM AKTÜEL 26 MART 2025 KATALOĞU

Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba- 12.950,00 TL

4X4 Arazi Aracı - 7.950,00 TL


100 İNÇ QKED GOOGLE TV- 85.000,00 TL


85 İNÇ QLED GOOGLE TV - 45.900,00 TL

ONVO 27 İnç Lps Ekran FHD Monitör- 4.990,00 TL

4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap- 2.590,00 TL

Çekmeceli Şifonyer - 2.450,00 TL

2 Çekmeceli Komodin - 1.290,00 TL





Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL


Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL

Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

Pürmüz Seti 319 TL

Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL

Budama Testeresi ~30 cm 159 TL

Budama Makası 199 TL

Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL

Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL

Spiral Hortum Seti 359 TL

Esnek Hortum Seti 399 TL











Dikiş İğnesi Çeşitleri 9,50 TL


Terzi Makası 29,50 TL

Mezura ~1,5 M 15 TL

Perde Düğmesi Çeşitleri 15 TL

Toplu İğne Kutusu 29,50 TL

Angora Yumak 109 TL





Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL


Mini Buzdolabı 4.975 TL

Philips Süpürge 5.975 TL

Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL

Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

Cam Doğrayıcı 999 TL

Philips Air Fryer 4.290 TL

Mini Ütü 990 TL









Pastel Renkli Çay Seti 339 TL


Elegan Kupa ~225 cc 99 TL

Terra Meşrubat Bardağı ~475 Cc 109 TL

Terra Su Bardağı ~360 Cc 99 TL

Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 49 TL

Mottolu Cam Kupa ~250 cc 55 TL

Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı ~120 cc 239 TL






Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL


Solar Aydınlatma Sistemi 1.290 TL

Dekoratif Yusufçuk ~8,5 cm 85 TL

Dekoratif Kuş 59 TL

Bambu Rüzgar Zili 229 TL

Dekoratif Saksı Kenarı Sincap 129 TL

Hasır Kuş Yuvası 129 TL

Örme Dekoratif Sepet 149 TL







Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL


Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL

Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

Pürmüz Seti 319 TL

Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL

Budama Testeresi ~30 cm 159 TL

Budama Makası 199 TL

Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL

Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL

Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL

Spiral Hortum Seti 359 TL

Esnek Hortum Seti 399 TL











Özel Arabalar Serisi 149 TL


Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz-Sil Serisi 189 TL

Dinozora Dönüşen Robot 219 TL

Blok Oyuncak 399 TL

Oyuncak Kediler 229 TL

Oyuncak Pet ve Aksesuarları 239 TL

Terlik Erkek 119 TL

Pijama Takımı Erkek 359 TL

ABS Valiz Çeşitleri 639 TL








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