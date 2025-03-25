BİM, 25-28 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Yeni haftanın ilk bim aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025 raflarda yerini aldı. Bu hafta bim'de gelecek ürünler alışveriş severler tarafından merak ediliyor. Bim'in ürünleri aynı zamanda bim online alışveriş sitesinden temin edilebilecek. Bayram şekerleri, çikolatalar, dikiş seti, bahçe ürünleri, gölgelikli salıncak, kahve makinesi, airfryer ve daha fazlası BİM reyonlarında alışveriş yapacakları bekliyor.

1 /12 BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU Berk Filiz Siyah Çay 100 g 13,50 TL Jacobs Velvet Foam Gold Çözünebilir Kahve 100 g 109,50 TL Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 g 45 TL Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 49,50 TL Pepsi/Lipton İçecek Çeşitleri 29,50 TL Simbat Siirt Fıstığı 300 g 199 TL Gürsoy Kavrulmuş Fındık İçi 400 g 199 TL Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g 109 TL Meray Ceviz İçi 400 g 190 TL Züber Granola Bar 49,50 TL



















2 /12 Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 179,90TL

Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL Clear Şampuan 600 ml 139 TL Close Up Diş Macunu 49,50 TL Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 135 TL Yazılı Neon Led 399 TL











3 /12 Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 299 TL

Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 199 TL Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 149 TL Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Yumuşak Klasik Peynir 500 g 139,50 TL Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL İçim Labne 3x180 g 99,50 TL Özlem Et Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL Yörükoğlu Tereyağı 1000 g 329 TL















4 /12 BİM AKTÜEL 26 MART 2025 KATALOĞU Kumandalı Yüksek Hızlı Spor Araba- 12.950,00 TL 4X4 Arazi Aracı - 7.950,00 TL



5 /12 100 İNÇ QKED GOOGLE TV- 85.000,00 TL

85 İNÇ QLED GOOGLE TV - 45.900,00 TL ONVO 27 İnç Lps Ekran FHD Monitör- 4.990,00 TL 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap- 2.590,00 TL Çekmeceli Şifonyer - 2.450,00 TL 2 Çekmeceli Komodin - 1.290,00 TL









6 /12 Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL

Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL Pürmüz Seti 319 TL Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL Budama Testeresi ~30 cm 159 TL Budama Makası 199 TL Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL Spiral Hortum Seti 359 TL Esnek Hortum Seti 399 TL





















7 /12 Dikiş İğnesi Çeşitleri 9,50 TL

Terzi Makası 29,50 TL Mezura ~1,5 M 15 TL Perde Düğmesi Çeşitleri 15 TL Toplu İğne Kutusu 29,50 TL Angora Yumak 109 TL









8 /12 Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

Mini Buzdolabı 4.975 TL Philips Süpürge 5.975 TL Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL Fakir Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL Cam Doğrayıcı 999 TL Philips Air Fryer 4.290 TL Mini Ütü 990 TL

















9 /12 Pastel Renkli Çay Seti 339 TL

Elegan Kupa ~225 cc 99 TL Terra Meşrubat Bardağı ~475 Cc 109 TL Terra Su Bardağı ~360 Cc 99 TL Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 49 TL Mottolu Cam Kupa ~250 cc 55 TL Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı ~120 cc 239 TL











10 /12 Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL

Solar Aydınlatma Sistemi 1.290 TL Dekoratif Yusufçuk ~8,5 cm 85 TL Dekoratif Kuş 59 TL Bambu Rüzgar Zili 229 TL Dekoratif Saksı Kenarı Sincap 129 TL Hasır Kuş Yuvası 129 TL Örme Dekoratif Sepet 149 TL













11 /12 Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL

Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL Pürmüz Seti 319 TL Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL Budama Testeresi ~30 cm 159 TL Budama Makası 199 TL Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL Spiral Hortum Seti 359 TL Esnek Hortum Seti 399 TL



















