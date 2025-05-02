Bim aktüel ürünler kataloğu 2 Mayıs 2025 yayımlandı. BİM market 2 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 2 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 2 Mayıs 2025 Cuma indirimleri...
BİM AKTÜEL 2 MAYIS 2025 KATALOĞU
Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL
Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL
Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL
1-S Mini E-Bike 10.900 TL
TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL
TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL
Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL
Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL
Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL
Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL
Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL
Tekerlekli Buzluk 8.950 TL
Buzluk 2.750 TL
Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL
Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL
İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL
Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL
Cibinlikli Hamak 799 TL
File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL
Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL
Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL
Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL
File Organizer 159 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL
Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL
Baharat Öğütücü 229 TL
Gıda Termometresi 89 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL
Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL
Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL
3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 249 TL
Pilli Kafa Lambası 259 TL
Portatif Katlanabilir Tuvalet 799 TL
Kamp Lambası 149 TL
Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL
Makaralı Renkli Şeritli Led Aydınlatma 549 TL
Alüminyum El Feneri 229 TL
Çok Amaçlı El Aleti 499 TL
Halat 329 TL
Çadır İpi 89 TL
Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL
Taşınabilir Güç İstasyonu 7.900 TL
Outdoor Termos 1.699 TL
Yemek Termosu Adventure 1.150 TL
Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası 899 TL
Fonksiyonel Kamp Baltası 379 TL
Kamp Bıçağı 429 TL
Katlanır Portatif Mangal 899 TL
Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.099 TL
Emaye Demlik 499 TL
Emaye Tencere Seti 699 TL
Abs Valiz Çeşitleri Küçük Boy 579 TLAbs Valiz Çeşitleri Küçük Boy 579 TL
Abs Valiz Çeşitleri Orta Boy 679 TL
Pijama Takımı Kadın 549 TL
Pijama Takımı Kadın 599 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL
Mutfak Havlusu 2'li 59,50 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 279 TL
Punch Kırlent Kılıfı 179 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL
24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.990 TL24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.990 TL
Yemek Kaşığı 6'lı 299 TL
Yemek Çatalı 6'lı 299 TL
Tatlı Kaşığı 6'lı 249 TL
Tatlı Çatalı 6'lı 249 TL
Çay Kaşığı 6'lı 199 TL
Çelik Derin Tencere ~22 cm 699 TL
Çelik Karnıyarık Tencere ~24 cm 699 TL
Kapaklı Çelik Pişir Sakla Seti 599 TL
Alüminyum Döküm Sahan ~20 cm 349 TL
Alüminyum Döküm Kek Kalıbı ~26 cm 349 TL
Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 699 TL
2 Bölmeli Kahvaltı Tabağı 59 TL
Desenli Porselen Pasta Tabağı ~20 cm 399 TL
Derin Tencere 449 TLDerin Tencere 449 TL
Tava 249 TL
Cam Kurabiyelik 900 cc 119 TL
Cam Sürahi Çeşitleri 1300 cc 109 TL
Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi 180 cc 109 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1600 cc 49 TL
Kapaklı Şeffaf Buzdolabı Organizeri 30 x 16 cm 85 TL
Hasır Ekmeklik 30 cm x 22,5 cm x 8 cm 229 TL
Oval Hasır Tepsi 299 TL
Ayakkabı Kutusu Erkek 65 TL
Pirinç Süzgeci 24,50 TL
Temizlik Seti 199 TL
Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 500 cc 99 TL