Bim aktüel ürünler kataloğu 2 Mayıs 2025 yayımlandı. BİM market 2 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 2 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 2 Mayıs 2025 Cuma indirimleri...

1 /9 BİM AKTÜEL 2 MAYIS 2025 KATALOĞU Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL 1-S Mini E-Bike 10.900 TL TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL













2 /9 Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL Tekerlekli Buzluk 8.950 TL Buzluk 2.750 TL











3 /9 Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL Cibinlikli Hamak 799 TL File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL File Organizer 159 TL





4 /9 Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL Baharat Öğütücü 229 TL Gıda Termometresi 89 TL Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL



















5 /9 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 249 TL Pilli Kafa Lambası 259 TL Portatif Katlanabilir Tuvalet 799 TL Kamp Lambası 149 TL Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL Makaralı Renkli Şeritli Led Aydınlatma 549 TL Alüminyum El Feneri 229 TL Çok Amaçlı El Aleti 499 TL Halat 329 TL Çadır İpi 89 TL



6 /9 Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL Taşınabilir Güç İstasyonu 7.900 TL Outdoor Termos 1.699 TL Yemek Termosu Adventure 1.150 TL Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası 899 TL Fonksiyonel Kamp Baltası 379 TL Kamp Bıçağı 429 TL Katlanır Portatif Mangal 899 TL Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.099 TL Emaye Demlik 499 TL Emaye Tencere Seti 699 TL



















7 /9 Abs Valiz Çeşitleri Küçük Boy 579 TLAbs Valiz Çeşitleri Küçük Boy 579 TL Abs Valiz Çeşitleri Orta Boy 679 TL Pijama Takımı Kadın 549 TL Pijama Takımı Kadın 599 TL Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL Mutfak Havlusu 2'li 59,50 TL Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 279 TL Punch Kırlent Kılıfı 179 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

8 /9 24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.990 TL24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.990 TL Yemek Kaşığı 6'lı 299 TL Yemek Çatalı 6'lı 299 TL Tatlı Kaşığı 6'lı 249 TL Tatlı Çatalı 6'lı 249 TL Çay Kaşığı 6'lı 199 TL Çelik Derin Tencere ~22 cm 699 TL Çelik Karnıyarık Tencere ~24 cm 699 TL Kapaklı Çelik Pişir Sakla Seti 599 TL Alüminyum Döküm Sahan ~20 cm 349 TL Alüminyum Döküm Kek Kalıbı ~26 cm 349 TL Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 699 TL 2 Bölmeli Kahvaltı Tabağı 59 TL Desenli Porselen Pasta Tabağı ~20 cm 399 TL