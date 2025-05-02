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BİM'de bu cuma neler var? 2 Mayıs 2025 BİM aktüel kamp malzemeleri ve aile boyu çadır satışta...

BİM'de bu cuma neler var? 2 Mayıs 2025 BİM aktüel kamp malzemeleri ve aile boyu çadır satışta...

12:482/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bim aktüel ürünler kataloğu 2 Mayıs 2025 yayımlandı. BİM market 2 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 2 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 2 Mayıs 2025 Cuma indirimleri...

BİM AKTÜEL 2 MAYIS 2025 KATALOĞU

Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL

Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL

Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL

1-S Mini E-Bike 10.900 TL

TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL

TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL







Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL

Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL

Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL

Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL

Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL

Tekerlekli Buzluk 8.950 TL

Buzluk 2.750 TL






Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL

Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL

İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL

Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL

Cibinlikli Hamak 799 TL

File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL

Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL

Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL

Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL

File Organizer 159 TL



Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL

Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL

Baharat Öğütücü 229 TL

Gıda Termometresi 89 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL










3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 249 TL

Pilli Kafa Lambası 259 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 799 TL

Kamp Lambası 149 TL

Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

Makaralı Renkli Şeritli Led Aydınlatma 549 TL

Alüminyum El Feneri 229 TL

Çok Amaçlı El Aleti 499 TL

Halat 329 TL

Çadır İpi 89 TL


Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL

Taşınabilir Güç İstasyonu 7.900 TL

Outdoor Termos 1.699 TL

Yemek Termosu Adventure 1.150 TL

Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası 899 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 379 TL

Kamp Bıçağı 429 TL

Katlanır Portatif Mangal 899 TL

Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.099 TL

Emaye Demlik 499 TL

Emaye Tencere Seti 699 TL










Abs Valiz Çeşitleri Küçük Boy 579 TLAbs Valiz Çeşitleri Küçük Boy 579 TL

Abs Valiz Çeşitleri Orta Boy 679 TL

Pijama Takımı Kadın 549 TL

Pijama Takımı Kadın 599 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 195 TL

Mutfak Havlusu 2'li 59,50 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 559 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 279 TL

Punch Kırlent Kılıfı 179 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.990 TL24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 1.990 TL

Yemek Kaşığı 6'lı 299 TL

Yemek Çatalı 6'lı 299 TL

Tatlı Kaşığı 6'lı 249 TL

Tatlı Çatalı 6'lı 249 TL

Çay Kaşığı 6'lı 199 TL

Çelik Derin Tencere ~22 cm 699 TL

Çelik Karnıyarık Tencere ~24 cm 699 TL

Kapaklı Çelik Pişir Sakla Seti 599 TL

Alüminyum Döküm Sahan ~20 cm 349 TL

Alüminyum Döküm Kek Kalıbı ~26 cm 349 TL

Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 699 TL

2 Bölmeli Kahvaltı Tabağı 59 TL

Desenli Porselen Pasta Tabağı ~20 cm 399 TL

Derin Tencere 449 TLDerin Tencere 449 TL

Tava 249 TL

Cam Kurabiyelik 900 cc 119 TL

Cam Sürahi Çeşitleri 1300 cc 109 TL

Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi 180 cc 109 TL

Dondurucu Saklama Kabı 1600 cc 49 TL

Kapaklı Şeffaf Buzdolabı Organizeri 30 x 16 cm 85 TL

Hasır Ekmeklik 30 cm x 22,5 cm x 8 cm 229 TL

Oval Hasır Tepsi 299 TL

Ayakkabı Kutusu Erkek 65 TL

Pirinç Süzgeci 24,50 TL

Temizlik Seti 199 TL

Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 500 cc 99 TL

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