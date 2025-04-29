BİM'de bugün neler var? sorusu indirimli satış günlerinde merak ediliyor. BİM’de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. BİM 29 Nisan - 2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü temel gıda ürünlerinden kahvaltılık malzemelere onlarca kampanyalı ürün raflarda yerini alacak. İşte 29 Nisan 2025 Salı BİM indirimli aktüel kataloğunun detayları.

1 /4 BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Nisan Salı günü indirimleri ile gündemdeki yerini aldı. Yaz ayları öncesinde sandalyeden masaya, uyku tulumundan çadıra kamp fırsatları kataloğun yıldızları arasında gösteriliyor.

2 /4 BİM 29 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU 4 Kg Yoğurt 119 TL 1000 Gram Kaşar Peyniri 279 TL 3 Kg Beyaz Peynir 329 TL





3 /4 6’lı Maden Suyu 37.50 TL

750 Gram Protein Tozu 699 TL Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

