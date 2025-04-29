BİM'de bugün neler var? sorusu indirimli satış günlerinde merak ediliyor. BİM’de bu hafta satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. BİM 29 Nisan - 2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü temel gıda ürünlerinden kahvaltılık malzemelere onlarca kampanyalı ürün raflarda yerini alacak. İşte 29 Nisan 2025 Salı BİM indirimli aktüel kataloğunun detayları.
BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Nisan Salı günü indirimleri ile gündemdeki yerini aldı. Yaz ayları öncesinde sandalyeden masaya, uyku tulumundan çadıra kamp fırsatları kataloğun yıldızları arasında gösteriliyor.
BİM 29 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU
4 Kg Yoğurt 119 TL
1000 Gram Kaşar Peyniri 279 TL
3 Kg Beyaz Peynir 329 TL
6’lı Maden Suyu 37.50 TL
750 Gram Protein Tozu 699 TL
Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL
Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL
Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.290 TL
Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL