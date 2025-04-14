Burada konuşan Kahveci, bu yıl 8. toplu sözleşmeleri yapacaklarını söyledi. Bu toplu sözleşmede 4 milyon kamu görevlisi, 2,5 milyon emekli ve ailelerle birlikte 20 milyon insanın gelecek 2 yılda alacağı ücretleri özlük haklarını konuşacaklarını belirten Kahveci, "Çünkü anayasa böyle diyor. Memurların ücret artışları anayasayla toplu sözleşmede belirleniyor. Onun için toplu sözleşme süreçleri önemli. 8. toplu sözleşmeler zorlu geçecek. Refah payı bizim hakkımız" diye konuştu.