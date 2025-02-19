Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları Bitlis, Muş, Hakkari, Van’da okulların tatil edilme ihtimalini gündeme getirdi. 20 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji'nin yaptığı soğuk hava ve buzlanma uyarıları sonrası öğrenciler ve veliler, tatil haberlerini yakından takip etmeye başladı. Peki, yarın Bitlis, Muş, Hakkari, Van’da okullar tatil mi?
Kışın etkisini artırdığı Bitlis, Muş, Hakkari ve Van’da, okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu gündemde. 20 Şubat Perşembe günü için Meteoroloji'nin kar yağışı ve buzlanma uyarısı yapması, bölgede yaşayanları harekete geçirdi. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden yapılacak duyurulara odaklanmış durumda. Peki, 20 Şubat Perşembe okul var mı yok mu?
Bitlis’te 20 Şubat Perşembe okullar tatil mi?
Bitlis’te 20 Şubat Perşembe okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz valilik tarafından açıklama gelmedi.
Muş’ta okullar tatil mi?
Muş'ta kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel de 1 günlük idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi.
Hakkari’de yarın okullar tatil mi? (20 Şubat)
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 20 Şubat eğitime ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının yarın 12.00-15.00 saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.
Kar yağışı ve sıcaklığın düşmesi nedeniyle çığ, heyelan, don ve buzlanmanın meydana gelebileceği vurgulanan açıklamada, "20 Şubat perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç, tüm resmi anaokulları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli, 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışanlar ile hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Van’da 20 Şubat Perşembe günü okul tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Van’da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ancak Van Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.
Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların, 19.02.2025 Çarşamba günü etkisini arttırarak sahil kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
19.02.2025 Çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Sivas'ın doğu, Kayseri'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), Bitlis, Muş, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.