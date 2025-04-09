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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor! Yarın (10 Nisan) okullar tatil olacak mı?

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor! Yarın (10 Nisan) okullar tatil olacak mı?

14:129/04/2025, mercredi
Yeni Şafak
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ yaylaları, Köroğlu Dağları, Çeletepesi, Gölcük, Abant ve Yedigöller'de kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışının etkili olması ile Bolu'da yarın (10 Nisan) okullar tatil olacak mı? sorusu akıllara geldi. Peki, Bolu Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? İşte ayrıntılar.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ yaylaları, Köroğlu Dağları, Çeletepesi, Gölcük, Abant ve Yedigöller'de kar yağışı aralıklarla sürüyor. Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde etkili olan kar yağışı havadan fotoğraflandı

Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü yolda araç sürücüleri dikkatli ve yavaş seyrediyor. Bolu

kullanan sürücüler için uyarı ikaz lambaları sürekli yanıyor.

BOLU'DA YARIN (10 NİSAN) OKULLAR TATİL OLACAK MI?


Bolu'da yarın (10 Nisan 2025 perşembe günü) okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

BOLU HAVA DURUMU


Bolu’da, Nisan ayında -5,7 derece sıcaklığa düşerek, en soğuk bölge oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerçekleşen en düşük sıcaklıkları paylaştı. Bolu, Nisan ayında, Türkiye’nin en soğuk ili oldu.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında, toprak beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU HAVA DURUMU

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