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Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 31 Mart Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı?

Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 31 Mart Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı?

11:0031/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yatırımcılar, Ramazan Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’un tatil takvimini merakla araştırıyor. Bayram tatili süresince borsada işlem yapılmayacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak bayram tatili nedeniyle Borsa İstanbul, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü kapalı olacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı için Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. 

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları için idari izin olarak belirlenmiştir. Ancak, bu idari izinler Borsa İstanbul'u kapsamamaktadır.

Dolayısıyla, Borsa İstanbul 2 Nisan Çarşamba günü itibariyle normal işleyişine dönecek ve işlemler devam edecek.

BORSA TAKAS TARİHLERİ

27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.

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