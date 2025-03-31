Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 31 Mart Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları için idari izin olarak belirlenmiştir. Ancak, bu idari izinler Borsa İstanbul'u kapsamamaktadır.