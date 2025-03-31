Borsa İstanbul ne zaman açılacak? 31 Mart Pazartesi borsa açık mı, kapalı mı?

Yatırımcılar, Ramazan Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’un tatil takvimini merakla araştırıyor. Bayram tatili süresince borsada işlem yapılmayacak. 30 Mart Pazar günü başlayacak bayram tatili nedeniyle Borsa İstanbul, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü kapalı olacak.
Ramazan Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'un çalışma takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılı için Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları için idari izin olarak belirlenmiştir. Ancak, bu idari izinler Borsa İstanbul'u kapsamamaktadır.
Dolayısıyla, Borsa İstanbul 2 Nisan Çarşamba günü itibariyle normal işleyişine dönecek ve işlemler devam edecek.
BORSA TAKAS TARİHLERİ
27 Mart 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecek. 28 Mart 2025 Cuma tarihli işlemlerin takası 3 Nisan 2025 Perşembe tarihinde gerçekleştirilecek.