Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,80 yükselişle 9.456,17 puandan başladı. Bazı hisseler yatırımcısına enflasyonun çok üzerinde kazanç sağladı. Yılbaşından bu yana yüzde 10’un üzerinde yükselen 20 hisse oldu. Son 1 yılda ise değerini 2 kattan fazla artıran hisse sayısı 8 hisse bulunuyor. İşte Borsa İstanbul’da en çok kazandıran hisseler.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9.456,17 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,31 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,19 ile spor oldu. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte yılbaşından bu yana enflasyonu açık ara geçen hisseler.
Ocak ayından bu yana en çok kazandıran hisseler hangileri?
BIST’i ve enflasyonu geride bırakan performans şampiyonları merak konusu. BIST 100 endeksi 7-11 Nisan haftasını yatay bir seyirde tamamlarken, yatırımcısına kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu. 11 Nisan 2025 kapanış değerlerine göre, yılbaşından bu yana yüzde 10’un üzerinde yükselen 20 hisse oldu. Son 1 yılda ise değerini 2 kattan fazla artıran hisse sayısı 8 hisse bulunuyor.
BIST 100 endeksinde işlem gören, yüzde 10,06 oranındaki 3 aylık TÜFE üzerinde kazandıran hisselerde yüzde 10’lık oranlarda olan hisseler şu şekilde:
Türk Hava Yolları (THYAO-%10,32), Şekerbank (SKBNK-%10,55), Doğan Holding (DOHOL-%14,77), Oyak Çimento (OYAKC-%17,92), Doğuş Otomotiv (DOAS-%19,81).
Borsada yüzde 20-49 arasında değer kazanan hisseler:
Türk Telekom (TTKOM-%22,47), Halk Bankası (HALKB-%22,59), Pegasus (PGSUS-%25,23), Koza Altın (KOZAL-%26,84), Katılım Evim (KTLEV-%32,29), Enka İnşaat (ENKAI-%32,92), Batısöke Çimento (BSOKE-%33,58), Efor Çay Sanayi (EFORC-%42,87).
Borsada yüzde 50-99 arasında değer kazanan hisseler:
Margün Enerji (MAGEN-%54,39), Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU-%59,47), Çelebi (CLEBI-%59,88), Aselsan (ASELS-%64,41), Ral Yatırım Holding (RALYH-%70,60), Tekfen Holding (TKFEN-%85,29).
Borsada yüzde 100 ve üzerinde değer kazanan hisseler:
Grainturk Holding (GRTHO-%164,21).
Borsada son 1 yılda değerini 2 kattan fazla artıran hisseler
Reysaş GMYO (RYGYO-%101,15), Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO-%102,23), Aselsan (ASELS-%104,09), Batısöke Çimento (BSOKE-%143,16), Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU-%191,89), Tekfen Holding (TKFEN-%211,04), Ral Yatırım Holding (RALYH-%224,97) ve Grainturk Holding (GRTHO-%395,24).