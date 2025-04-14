Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9.456,17 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,31 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,19 ile spor oldu. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte yılbaşından bu yana enflasyonu açık ara geçen hisseler.