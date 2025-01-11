Borsanın en fazla kazandıran - kaybettiren hisseleri belli oldu: Borsada 2025'e eksi yönde başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2025 yılının ilk haftasında değer kaybetti. 6-10 Ocak tarihleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse belli oldu. Yatırımcılar, özellikle bu dönemde performanslarıyla dikkat çeken hisse senetlerini takip ederken, endeksin düşüş yaşamasıyla birlikte çeşitli sektörlerden hisseler farklı oranda kazanç ve kayıp yaşadı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, 2025’in ilk haftasında düşüşle başladı. Yatırımcıların odak noktası, yurt dışı verilere kayarken, yurt içindeki ekonomik veriler de endeks üzerinde etkili oldu. Türkiye’deki işsizlik ve sanayi üretim verilerinin yanı sıra, ABD’den gelen ekonomik göstergeler de piyasa hareketlerini şekillendirdi. Bu dönemde, özellikle hangi hisselerin kazandırdığı ve kaybettirdiği yatırımcılar tarafından merakla takip edildi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, 2025’in ilk haftasında yurt dışı verilere odaklanırken, yurt içinde de gündemdeki hareketlilik sürdü.
Endekste, yurt içinde işsizlik, sanayi üretim gibi veriler etkili olurken, yurt dışında ABD verileri yakından izlendi.
Endeks, haftalık bazda yüzde 1,63 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksinde haftalık kayıp yüzde 1,40 olurken, sanayi endeksinde de yüzde 1,82 oranında düşüş görüldü.
Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 3,08 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 4,72 ile aracı kurumlar oldu.