Borsanın en fazla kazandıran - kaybettiren hisseleri belli oldu: Borsada 2025'e eksi yönde başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, 2025’in ilk haftasında düşüşle başladı. Yatırımcıların odak noktası, yurt dışı verilere kayarken, yurt içindeki ekonomik veriler de endeks üzerinde etkili oldu. Türkiye’deki işsizlik ve sanayi üretim verilerinin yanı sıra, ABD’den gelen ekonomik göstergeler de piyasa hareketlerini şekillendirdi. Bu dönemde, özellikle hangi hisselerin kazandırdığı ve kaybettirdiği yatırımcılar tarafından merakla takip edildi.