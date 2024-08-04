Bu akşam televizyonda hangi dizi veya filmi izleyeceğinize karar vermekte zorlanıyor musunuz? Merak etmeyin, biz sizin için araştırdık! TVNET, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now TV ve TV8 gibi popüler kanalların 4 Ağustos Pazar akşamı yayın akışını sizin için derledik

1 / 9 Televizyon kanalları televizyon yayın akışlarını günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. Bu akşam hangi diziler ve filmler var? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. İşte TVNET, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, Now Tv ve TV8 yayın akışı listesi 4 Ağustos 2024.

2 / 9 TVNET YAYIN AKIŞI 06:00 Hatim 10:00 Haber 10:30 Başkent 11:10 Türk Kahvesi 14:20 Ketebe 15:00 Haber 15:30 Bir Başka Mesele 17:00 Haber 22:00 4x4 Futbol

3 / 9 TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:25 Beni Böyle Sev 08:20 Yedi Numara 09:15 Yeditepe İstanbul 10:15 Alparslan: Büyük Selçuklu 13:00 Tugay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 14:05 Seksenler 16:40 Kod Adı Kırlangıç 19:00 Ana Haber 20:00 Yabancı Sinema "Bumble Bee" 22:15 Yabancı Sinema "Labirent Son İsyan" 01:00 Yabancı Sinema "Bumble Bee" 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

4 / 9 ATV YAYIN AKIŞI 07:00 Bahtiyar Ölmez 10:00 Ankara'nın Dikmeni 13:50 Gece ve Gündüz 16:00 Alan 19:00 ATV Ana Haber 20: Kim Milyoner Olmak İster? 22:45 Kupa Töreni 23:15 Alan 02:15 Ateş Kuşları 04:45 Safir

5 / 9 SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Güzel Günler 08:00 İstasyon 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Şabaniye 15:15 Bahar 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Korkusuz Korkak 21:45 İyi Aile Çocuğu 23:30 Şabaniye 01:30 Korkusuz Korkak 03:00 İyi Aile Çocuğu 04:15 İstasyon

6 / 9 KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Yabancı Damat 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı 16:15 Yalan 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Turnike 22:45 Password 01:30 Güneşi Beklerken 03:30 5N1K 04:15 Ya Çok Seversen

7 / 9 STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 09:00 Sefirin Kızı 10:30 Aramızda Kalsın 12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk 14:15 Kiralık Aşk 16:30 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:15 İstanbullu Gelin 02:00 Kiralık Aşk 03:30 Aramızda Kalsın 05:00 Türk Müziği 06:00 Erkenci Kuş

8 / 9 TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Dizi 07:00 Tuzak 08:00 Doğduğun Ev Kaderindir 09:00 Gençlik Rüzgarı 10:00 Yabancı Sinema / Sara'ya İki Katır 11:45 MasterChef Türkiye 15:00Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm 00:15 MasterChef Türkiye 02:45Gazete Magazin Yaz 04:00 Gençlik Rüzgarı 04:45 Yabancı Sinema