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Bu fiyatlar son kez: Benzin ve motorine zam geldi mi? Yeni akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Tarihler belli oldu

Bu fiyatlar son kez: Benzin ve motorine zam geldi mi? Yeni akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Tarihler belli oldu

20:4113/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatlarında bir kez daha değişiklik yaşanıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 14 Mayıs Çarşamba gününden itibaren benzine, 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren ise motorine zam yapılacak. Peki benzin ve motorin zammı ne kadar olacak? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde yeni akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar.

Gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen düzenlemeye göre, benzin grubunda 1 lira 50 kuruşluk, motorin grubunda ise 1 lira 30 kuruşluk fiyat artışı öngörülüyor.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Benzin grubunda 1,50 TL

Motorin grubunda ise 1,30 TL’lik bir fiyat artışı bekleniyor.

Bu zamların gece yarısından sonra, 00:01 itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.


ZAM SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Zam sonrası büyük şehirlerde pompa fiyatlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:


İstanbul: Benzin 46,77 TL, motorin 45,50 TL

Ankara: Benzin 47,40 TL, motorin 46,32 TL

İzmir: Benzin 47,74 TL, motorin 46,65 TL

ZAMLARIN SEBEBİ NEDİR?

Fiyat artışlarında iki temel faktör öne çıkıyor:


Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma: Küresel enerji piyasalarında brent petrol fiyatlarının artışı, rafineri maliyetlerini artırıyor.


Döviz kuru etkisi: Akaryakıt ithalatı büyük ölçüde dövize endeksli olduğu için, dolar/TL kurundaki yükseliş doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.


FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gözetiminde olmakla birlikte, serbest piyasa koşullarında dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor. Rafineri çıkış fiyatı, vergi yükleri (ÖTV, KDV) ve şirket kar marjı hesaplanarak istasyon fiyatları oluşturuluyor.

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