Bu mesleklerde çalışanlar her gün baskı altında: En stresli iş kolları hangileri?

Hayatımızın büyük bir bölümü iş yerinde geçiyor. Ancak bazı meslekler var ki, sadece fiziksel değil psikolojik açıdan da ciddi bir yük taşıyor. U.S. News & World Report dergisinin güncel verilerine göre, stres seviyesinin en yüksek olduğu 7 meslek grubu belli oldu. İşte hem sorumluluk hem de risk oranı bakımından zirvede yer alan meslekler…