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Bu mesleklerde çalışanlar her gün baskı altında: En stresli iş kolları hangileri?

Bu mesleklerde çalışanlar her gün baskı altında: En stresli iş kolları hangileri?

12:1010/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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U.S. News & World Report’un son araştırmasına göre stres seviyesi en yüksek meslekler açıklandı. İlk sırada hangi meslek var? Listede sizi şaşırtacak işler de yer alıyor mu?

Hayatımızın büyük bir bölümü iş yerinde geçiyor. Ancak bazı meslekler var ki, sadece fiziksel değil psikolojik açıdan da ciddi bir yük taşıyor. U.S. News & World Report dergisinin güncel verilerine göre, stres seviyesinin en yüksek olduğu 7 meslek grubu belli oldu. İşte hem sorumluluk hem de risk oranı bakımından zirvede yer alan meslekler…

1. ASKERLİK

Bir ülkenin güvenliğini sağlamakla görevli olan askerler, hem fiziksel hem de mental olarak en zorlayıcı koşullarda çalışıyor. Savaş riski, uzun süreli görevler ve yüksek disiplin bu mesleği en stresli yapan unsurlar arasında.


2. İTFAİYECİLİK

Yangın, doğal afet ya da kaza fark etmeksizin her tehlikeye ilk koşanlar onlar. Zamanla yarışmaları, yüksek risk altında görev yapmaları ve sürekli hazır halde olmaları stres seviyesini üst noktalara taşıyor.


3. PİLOTLUK

Binlerce metre yüksekte yüzlerce yolcunun hayatı bir pilota emanet. Hava koşulları, teknik arızalar, dikkat gerektiren yoğun tempo derken pilotluk, hata kabul etmeyen meslekler arasında yer alıyor.


4. SAVAŞ MUHABİRLİĞİ

Savaş bölgelerinde görev yapan gazeteciler, dünyanın dört bir yanındaki çatışmaları anbean aktarıyor. Tehlike altında çalışmaları, baskı görmeleri ve psikolojik travmalar bu mesleği stresli hale getiriyor.


5. POLİSLİK

Kamu düzenini sağlamak, suçla mücadele etmek ve kriz anlarında devreye girmek… Polis memurları yüksek sorumluluk taşıyor ve her an yeni bir olayla karşı karşıya kalabiliyor.


6. SAĞLIK ÇALIŞANLARI

Doktorlar, hemşireler, acil servis personelleri… Her gün insan hayatına dokunan meslek grubundadır. Uzun nöbet saatleri ve kritik sorumluluklar, stresi katlıyor.


7. TRADER’LAR

Finans piyasalarında alım-satım yapan trader’lar, anlık dalgalanmalar ve milyonlarca dolarlık işlemlerle uğraşıyor. Hızlı karar alma baskısı ve sürekli ekran başında olma zorunluluğu bu işi zihinsel açıdan yıpratıcı kılıyor.


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