Bu yıl Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Diyanet Ramazan Bayramı ve arefe günü tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2026 Ramazan Bayramı ve ilk oruç tarihleri belli oldu. 2026 Yılının yaklaşmasıyla birlikte yeni yılda bayramlar hangi güne denk geliyor merak konusu. Ramazan Bayramı için plan yapacak olanlar bayram tatilleri kaç gün olacak araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2026 Ramazan bayramı tarihleri...
2026 Ramazan bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle belli oldu. Bir aylık orucun ardından kutlanacak Ramazan Bayramı, öğrenciler ve çalışanlar için tatil planlamasında kritik bir rol oynuyor. Peki, Ramazan ne zaman, bayram ve arefe hangi güne geliyor? İşte detaylar…
2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek: 21 Mart Cumartesi ikinci gün, 22 Mart Pazar ise üçüncü gün olarak idrak edilecek. 19 Mart Perşembe günü ise bayramın arefesi olacak. Bu tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre netleşmiştir.
Bayramın ilk günü hafta sonuna yakın bir tarihe denk geldiği için, resmi tatil süresi toplamda 3,5 gün olacak. Bu durum, çalışanlar için kısa bir tatil fırsatı sunarken, Ramazan Bayramı boyunca toplumsal birliktelik, bayramlaşma ve manevi atmosfer ön planda olacak.
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Hicri takvime göre belirlenen Ramazan ayı, her yıl 10-11 gün geriye gelerek değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2026 Ramazan başlangıç tarihi 18 Şubat Çarşamba, bitiş tarihi ise 19 Mart Perşembe olarak belirlendi. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma gününe denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ 2026
Ramazan Bayramı Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk gelecek.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )
20 Ocak 2026 ( Hicri 1447 - Şaban 1 )
2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )
10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )