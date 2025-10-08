2026 Ramazan bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle belli oldu. Bir aylık orucun ardından kutlanacak Ramazan Bayramı, öğrenciler ve çalışanlar için tatil planlamasında kritik bir rol oynuyor. Peki, Ramazan ne zaman, bayram ve arefe hangi güne geliyor? İşte detaylar…