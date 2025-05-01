Bugün (1 Mayıs Perşembe günü) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına; Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu akşam 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam 3,0 m; Görüş: İyi.EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Güney Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.