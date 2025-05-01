Bugün (1 Mayıs Perşembe günü) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 28 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarı üstüne uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok il için yağış alarmı verildi. Üstelik yağışlar günlerce etkili olacak. Bugün Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bölgesel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Rüzgar özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Peki, hangi illerde yağış ve rüzgar etkili olacak? İşte 1 Mayıs'ta il il hava durumunun detayları.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BUGÜN HANGİ İLLERDE YAĞIŞ VAR?
Yağışların Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir’in güney kesimleri ve Kayseri’nin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
13 KENTTE SARI UYARI
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına; Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu akşam 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam 3,0 m; Görüş: İyi.EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Güney Ege aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.