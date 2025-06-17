BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, 17 Haziran 2025 Salı günü İstanbul’un birçok ilçesinde bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. 17 Haziran günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Haziran günü İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul güncel elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi hakkında detaylar...

1 /10 BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, 17 Haziran 2025 Salı günü İstanbul’un birçok ilçesinde bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.

2 /10 17 Haziran günü İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Avrupa Yakası'nda kesinti yaşanacak ilçeler

Güngören: Merkez ve Sanayi Mahallesi ile Eski Londra Asfaltı Caddesi çevresinde saat 12.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecek. Oğuzhan Sokak ve çevresindeki kullanıcılar da kesintiden etkilenecek.

3 /10 Bağcılar: Kazım Karabekir Mahallesi’nde 264 ile 309 sokaklar arasında ve 335. Sokak civarında 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Barbaros Mahallesi’nde ise 163 ila 174 sokak arasında saat 09.00-12.00 arasında elektrik olmayacak.

4 /10 Bahçelievler: Çobançeşme Mahallesi’nde Elvan Sokak ve çevresinde 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Yenibosna Merkez Mahallesi'nde ise 10.00-14.00 saatleri arasında, Çobançeşme Saray ve Çayır sokaklarında ise 11.00-15.00 arasında enerji kesintisi uygulanacak.

5 /10 Bakırköy: Osmaniye Mahallesi’nde Fildamı ve Sığırtmaç Sokakları çevresinde iki ayrı zaman diliminde kesinti olacak. İlk kesinti 09.00-13.00, ikinci kesinti ise 14.00-17.30 saatleri arasında yapılacak.

6 /10 Beyoğlu ve Şişli: Halıcıoğlu, Piri Paşa, Ergenekon, İnönü ve Kocatepe mahallelerinde sabah 08.00’den akşam 18.00’e kadar sürecek kesintiler planlandı.

7 /10 Büyükçekmece: Kamiloba, Yenimahalle ve Kumburgaz bölgelerinde gece saat 00.00’da başlayan kesinti, sabah 07.00’ye kadar devam edecek.

8 /10 Çatalca: Ferhatpaşa, Elbasan ve Ovayeniçe mahallelerinde gün boyu sürecek bir kesinti yapılacak. Bu bölgelerde enerji kesintisi 09.00’da başlayacak ve akşam 17.00’ye kadar devam edecek.

9 /10 Anadolu Yakası'nda planlanan kesintiler AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Pendik, Sancaktepe, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli ve Şile gibi birçok ilçede bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında kesintiler yapılacak.