Öte yandan dün dolar en yüksek 38.0239 TL'yi en düşük 37.7544 TL'yi görerek günü 37.9761 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 41.3421 TL’den, en düşük 41.0103 TL’den işlem görürken günü 41.0631 TL olarak kapattı.