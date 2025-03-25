Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dolar, euro güne nasıl başladı? (25 Mart 2025)

Dolar, euro güne nasıl başladı? (25 Mart 2025)

Tuğba Güner
10:1025/03/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber

Serbest piyasada dolar 37.9816 liradan güne başladı. Euro ise 41.0622 lirayı gördü. Altın fiyatları, iki günlük düşüşün ardından jeopolitik ve ekonomik risklerin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor. İşte 25 Mart 2025 güncel döviz kuru fiyatlarının ayrıntıları.

Serbest piyasada dolar bugün (25 Mart 2025) saat 09:30 itibariyle 37.9461 TL’den alınıp 38.0012 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.01 yükselişle başladı.

Euro 41.0213 TL’den alınıp 41.1297 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.00. Sterlin 49.1098 TL’den işlem görüyor.

Öte yandan dün dolar en yüksek 38.0239 TL'yi en düşük 37.7544 TL'yi görerek günü 37.9761 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 41.3421 TL’den, en düşük 41.0103 TL’den işlem görürken günü 41.0631 TL olarak kapattı.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.


ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, söz konusu tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları canlı tutması nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini yüzde 70 ihtimalle haziran ayında yapacağının tahmin edildiğini kaydederek, bankanın yıl genelinde ise toplamda 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.



#dolar
#euro
#döviz
#güncel döviz
#canlı döviz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2025 SON DAKİKA: Hesaplama katsayı değişti! Zamlı maaşlar o tarihte hesaplara geçecek