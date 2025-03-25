Serbest piyasada dolar 37.9816 liradan güne başladı. Euro ise 41.0622 lirayı gördü. Altın fiyatları, iki günlük düşüşün ardından jeopolitik ve ekonomik risklerin etkisiyle yatay seyrini sürdürüyor. İşte 25 Mart 2025 güncel döviz kuru fiyatlarının ayrıntıları.
Serbest piyasada dolar bugün (25 Mart 2025) saat 09:30 itibariyle 37.9461 TL’den alınıp 38.0012 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.01 yükselişle başladı.
Euro 41.0213 TL’den alınıp 41.1297 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.00. Sterlin 49.1098 TL’den işlem görüyor.
Öte yandan dün dolar en yüksek 38.0239 TL'yi en düşük 37.7544 TL'yi görerek günü 37.9761 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 41.3421 TL’den, en düşük 41.0103 TL’den işlem görürken günü 41.0631 TL olarak kapattı.
Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, söz konusu tarifelerin ABD'de enflasyonist baskıları canlı tutması nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini yüzde 70 ihtimalle haziran ayında yapacağının tahmin edildiğini kaydederek, bankanın yıl genelinde ise toplamda 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakıldığını aktardı.
Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.