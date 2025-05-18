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Bugün kimin maçı var? 18 Mayıs Pazar canlı skor, fikstür, maç programı ve saatleri

Bugün kimin maçı var? 18 Mayıs Pazar canlı skor, fikstür, maç programı ve saatleri

10:4718/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 18 Mayıs 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 18 Mayıs 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? 18 Mayıs Pazar bugün hangi maçlar var?

14:00 Everton - Southampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

14:30 Anderlecht - Club Brugge Belçika Pro League TV 8 Buçuk

15:00 Lion City - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Final Spor Smart

15:30 Ajax - Twente Hollanda Eredivisie Tuttur TV

15:30 Sparta Rotterdam - PSV Hollanda Eredivisie Tuttur TV

16:00 Neftçi Bakü - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:15 West Ham - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:30 Braunschweig - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

16:30 Darmstadt 98 - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

16:30 Köln - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 2

16:30 Greuther Fürth - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

16:30 Hertha Berlin - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

16:30 Karlsruhe - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

16:30 Magdeburg - Fortuna Düsseldorf Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

16:30 Schalke 04 - Elversberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2

16:30 Ulm - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

17:00 Brentford - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

17:00 Leicester City - Ipswich Town İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

18:00 Mechelen - Charleroi Belçika Pro League Tuttur TV

18:00 Karabağ - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:30 Arsenal - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

19:00 Samsunspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 5

19:00 Bodrumspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 4

19:00 Galatasaray - Kayserispor Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 1

19:00 Fenerbahçe - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 2

19:00 Alanyaspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 3

19:00 Antalyaspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 5

19:00 Ç.Rizespor - Göztepe Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 5

19:00 Kasımpaşa - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Konferans Yayını Bein Sports 5

19:30 KAA Gent - Genk Belçika Pro League TV 8 Buçuk

20:00 Atletico Madrid - Real Betis İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport

20:00 Barcelona - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus

20:00 Celta Vigo - Rayo Vallecano İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport

20:00 Las Palmas - Leganes İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport

20:00 Mallorca - Getafe İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport

20:00 Osasuna - Espanyol İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport

20:00 Real Sociedad - Girona İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport

20:00 Sevilla - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

20:00 Valencia - Athletic Bilbao İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport

20:00 Valladolid - Alaves İspanya La Liga Konferans Yayın S Sport

21:45 Roma - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Cagliari - Venezia İtalya Serie A Konferans Yayın S Sport 2

21:45 Fiorentina - Bologna İtalya Serie A Konferans Yayın S Sport 2

21:45 Inter - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Juventus - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Lecce - Torino İtalya Serie A Konferans Yayın S Sport 2

21:45 Monza - Empoli İtalya Serie A Konferans Yayın S Sport 2

21:45 Parma - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Verona - Como İtalya Serie A Konferans Yayın S Sport 2


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