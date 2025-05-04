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Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Pazar canlı skor, fikstür, maç programı ve saatleri

Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Pazar canlı skor, fikstür, maç programı ve saatleri

10:124/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 4 Mayıs 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 4 Mayıs 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Pazar bugün hangi maçlar var?

13:30 Empoli - Lazio İtalya Serie A S Sport 2

14:00 Glasgow Rangers - Celtic İskoçya Premier Lig TRT Spor

14:30 Hertha Berlin - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

14:30 Karlsruhe - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

14:30 Nürnberg - Elversberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect


15:00 Real Madrid - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

15:30 Sparta Rotterdam - Twente Hollanda Eredivisie Tuttur TV

15:30 G.A. Eagles - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

16:00 Samsunspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Monza - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

16:00 Brentford - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

16:00 Brighton - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

16:00 West Ham - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

16:00 Çorum FK - Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Erzurumspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Keçiörengücü - Ankaragücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Pendikspor - Fatih Karagümrük Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Manisa FK - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Gençlerbirliği - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Iğdırspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Amedspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Boluspor - Y.Malatyaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

17:00 Karabağ - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

17:15 Sevilla - Leganes İspanya La Liga S Sport

18:15 Auxerre - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

18:15 Brest - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

18:15 Lyon - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

18:30 Freiburg - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect

18:30 Chelsea - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Adana Demirspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:00 Roma - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2

19:00 Neftçi Bakü - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Espanyol - Real Betis İspanya La Liga S Sport

20:00 AEK - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Play Off S Sport Plus

20:30 Mainz - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports beIN Connect

21:45 Bologna - Juventus İtalya Serie A S Sport 2

21:45 Lille - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:00 Real Sociedad - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport


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Bugün kimin maçı var? 4 Mayıs Pazar canlı skor, fikstür, maç programı ve saatleri