Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 23 Şubat 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 23 Şubat 2025 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
13:30 Kayserispor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
13:30 Erzurumspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Pendikspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1
13:30 Shamakhi - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
14:30 Como - Napoli İtalya Serie A S Sport 2
14:30 Güney Kore - Özbekistan AFC U20 Asya Kupası Spor Smart
15:30 Darmstadt 98 - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1
15:30 Köln - Fortuna Düsseldorf Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
15:30 Greuther Fürth - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2
15:30 Club Brugge - Standard Liege Belçika Pro League TV 8 Buçuk
16:00 Athletic Bilbao - Valladolid İspanya La Liga S Sport
16:00 Alanyaspor - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Amedspor - Y.Malatyaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Zira - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:30 Ajax - GA Eagles Hollanda Eredivisie Tuttur TV
17:00 Newcastle - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Verona - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Nantes - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
17:30 Leipzig - Heidenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4
18:15 Real Madrid - Girona İspanya La Liga S Sport
19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:15 Le Havre - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports
19:15 Nice - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
19:15 Strasbourg - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
19:30 Manchester City - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:30 Bayern Münih - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports 4
20:00 Empoli - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2
20:30 Getafe - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
20:30 Asteras Tripolis - AEK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
20:30 Anderlecht - St.Gilloise Belçika Pro League TV 8 Buçuk
21:00 Porto - Guimaraes Portekiz Liga NOS Tuttur TV
21:00 AVS - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Sport Plus
21:00 FCSB - Dinamo Bükreş Romanya Liga 1 Tuttur TV
21:30 Hoffenheim - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 4
22:45 Cagliari - Juventus İtalya Serie A S Sport 2
22:45 Lyon - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
23:00 Real Sociedad - Leganes İspanya La Liga S Sport Plus
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