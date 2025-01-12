Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - La Liga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 12 Ocak 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
13:30 Keçiörengücü - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Erzurumspor - Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2
13:30 Sivasspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
14:00 Fenerbahçe - Sakaryaspor TFF Elit U14 Ligi FB TV
14:30 Genoa - Parma İtalya Serie A S Sport Plus
14:30 Milan - Napoli İtalya Kadinlar Serie A W-Sport
16:00 Las Palmas - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
16:00 Amedspor - Ankaragücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Boluspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1
16:00 Trabzonspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Venezia - Inter İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Le Havre - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
17:30 Leipzig - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports 3
17:30 Panserraikos - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
18:00 Aberdeen - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus
18:15 Atletico Madrid - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus
18:30 Nacional - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus
19:00 Gençlerbirliği - Y.Malatyaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Rams Başakşehir - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:15 Montpellier - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:15 Toulouse - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
19:30 Augsburg - Stuttgart Almanya Bundesliga Bein Sports 3
20:00 Bologna - Roma İtalya Serie A S Sport Plus
20:00 Kolombiya - Brezilya Kings Dünya Kupası FinalS Sport Plus
20:30 PAOK - Volos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
22:00 Real Madrid - Barcelona İspanya Süper Kupa Final Tivibu Spor 1
22:45 Napoli - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 PSG - St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:45 Roma - Inter İtalya Kadinlar Serie A W-Sport
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