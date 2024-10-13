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Bugün kimin maçı var? 13 Ekim 2024 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? 13 Ekim 2024 Pazar maç programı

13:4613/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 13 Ekim 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.

Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

14:30 Ağrı 1970 - Denizlispor TFF 3. Lig Yayın Yok

14:30 23 Elazığspor - Ergene Velimeşe TFF 3. Lig TFF Youtube

14:30 Bayburt GÖİ - 1923 Mustafakemalpaşa Spor TFF 3. Lig TFF Youtube

14:30 Karaköprü Bld. - Batman Petrol TFF 2. Lig TFF Youtube


15:00 İskenderunspor - Altay TFF 2. Lig Yayın Yok

15:00 Aksaray Bld. - Elazığspor TFF 2. Lig Yayın Yok

15:00 Y.Amasyaspor - Balıkesirspor TFF 3. Lig Yayın Yok

15:00 Ankara Demir - Derince Bld. TFF 2. Lig TFF Youtube

15:30 İnegölspor - Kırklarelispor TFF 2. Lig Yayın Yok

15:30 Kuşadasıspor - Karşıyaka TFF 3. Lig yayın Yok

15:30 Silivrispor - Nevşehir Bld. TFF 3. Lig TFF Youtube

15:30 Edirnespor - Zonguldak TFF 3. Lig TFF Youtube

16:00 Kazakistan - Slovenya UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk

17:30 Racing Santander - Levante İspanya La Liga 2 S Sport Plus

19:00 Afyonspor - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Yayın Yok

19:00 Giresunspor - Menemenspor TFF 2. Lig Yayın Yok

19:00 Bucaspor - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Yayın Yok

19:00 Diyarbekirspor - Mersin İY TFF 2. Lig Yayın Yok

19:00 Bursaspor - Kahramanmaraş TFF 3. Lig A Spor

19:00 Finlandiya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk

19:00 Ermenistan - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi Exxen

19:00 Lihtenştayn - Cebelitarık UEFA Uluslar Ligi Exxen

19:00 Malta - Moldova UEFA Uluslar Ligi Exxen

21:45 Avusturya - Norveç UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk

21:45 Yunanistan - İrlanda UEFA Uluslar Ligi Exxen

21:45 Faroe Adaları - Letonya UEFA Uluslar Ligi Exxen

23:0 Rhode Island - Loudoun United ABD USL Championship USL Championship Youtube


Canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

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