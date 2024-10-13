Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 13 Ekim 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
14:30 Ağrı 1970 - Denizlispor TFF 3. Lig Yayın Yok
14:30 23 Elazığspor - Ergene Velimeşe TFF 3. Lig TFF Youtube
14:30 Bayburt GÖİ - 1923 Mustafakemalpaşa Spor TFF 3. Lig TFF Youtube
14:30 Karaköprü Bld. - Batman Petrol TFF 2. Lig TFF Youtube
15:00 İskenderunspor - Altay TFF 2. Lig Yayın Yok
15:00 Aksaray Bld. - Elazığspor TFF 2. Lig Yayın Yok
15:00 Y.Amasyaspor - Balıkesirspor TFF 3. Lig Yayın Yok
15:00 Ankara Demir - Derince Bld. TFF 2. Lig TFF Youtube
15:30 İnegölspor - Kırklarelispor TFF 2. Lig Yayın Yok
15:30 Kuşadasıspor - Karşıyaka TFF 3. Lig yayın Yok
15:30 Silivrispor - Nevşehir Bld. TFF 3. Lig TFF Youtube
15:30 Edirnespor - Zonguldak TFF 3. Lig TFF Youtube
16:00 Kazakistan - Slovenya UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk
17:30 Racing Santander - Levante İspanya La Liga 2 S Sport Plus
19:00 Afyonspor - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Yayın Yok
19:00 Giresunspor - Menemenspor TFF 2. Lig Yayın Yok
19:00 Bucaspor - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Yayın Yok
19:00 Diyarbekirspor - Mersin İY TFF 2. Lig Yayın Yok
19:00 Bursaspor - Kahramanmaraş TFF 3. Lig A Spor
19:00 Finlandiya - İngiltere UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk
19:00 Ermenistan - Kuzey Makedonya UEFA Uluslar Ligi Exxen
19:00 Lihtenştayn - Cebelitarık UEFA Uluslar Ligi Exxen
19:00 Malta - Moldova UEFA Uluslar Ligi Exxen
21:45 Avusturya - Norveç UEFA Uluslar Ligi TV 8 Buçuk
21:45 Yunanistan - İrlanda UEFA Uluslar Ligi Exxen
21:45 Faroe Adaları - Letonya UEFA Uluslar Ligi Exxen
23:0 Rhode Island - Loudoun United ABD USL Championship USL Championship Youtube
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