|
Özgün

Bugün kimin maçı var? 15 Eylül 2024 Pazar maç programı

10:13 - 15/09/2024 Pazar
Güncelleme: 10:13 - 15/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>Bugün hangi maçlar var?</p>
Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler, her gün heyecanla bugünün maç programını merak ediyor. Bugün kimin maçı var? ve Bugün hangi maçlar var? gönderiler, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının sahaya çıkma anı sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün maç programını takip etmek ve Bugün hangi maçlar var? sorularına yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 15 Eylül 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.

1/ 9

Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 15 Eylül 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı.

2/ 9

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

13:30 Genoa - Roma İtalya Serie A S Sport Plus

14:30 Hamburg - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports

15:00 Celta Vigo - Valladolid İspanya La Liga S Sport Plus

3/ 9

16:00 Tottenham - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Fatih Karagümrük - Ankaragücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Atalanta - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Torino - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus

4/ 9

16:00 Rennes - Montpellier Fransa Ligue 1 beIN Sports

17:00 Kayserispor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:15 Girona - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

5/ 9

17:30 Porto - Farense Portekiz Liga NOS S Sport Plus

18:00 Nantes - Reims Fransa Ligue 1 beIN Sports

18:00 Strasbourg - Angers Fransa Ligue 1 beIN Sports

18:00 Toulouse - Le Havre Fransa Ligue 1 beIN Sports

6/ 9

18:30 Wolverhampton - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:30 Mainz - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports 4

19:00 Gençlerbirliği - Erzurumspor Trendyol 1. Lig Bein Sports

19:00 Kocaelispor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

7/ 9

19:00 Cagliari - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

19:30 Las Palmas - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus

20:00 Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1


8/ 9

20:00 Alanyaspor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:30 PAOK - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus

21:00 Al Ittihad - Al Wehda Suudi Arabistan Pro Lig Yayın Yok

21:45 Monza - Inter İtalya Serie A S Sport Plus

9/ 9

21:45 Lens - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:00 Atletico Madrid - Valencia İspanya La Liga S Sport Plus

22:00 Palmeiras - Criciuma Brezilya Serie A Spor Smart


Canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

#bugünkü maç programı
#Süper Lig
#maç saatleri
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk evim kampanyası detayları: 1.20 düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olunacak! Başvuru tarihi şartları belli oldu mu?