Futbolseverler, her gün heyecanla bugünün maç programını merak ediyor. Bugün kimin maçı var? ve Bugün hangi maçlar var? gönderiler, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının sahaya çıkma anı sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün maç programını takip etmek ve Bugün hangi maçlar var? sorularına yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 15 Eylül 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 15 Eylül 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
13:30 Genoa - Roma İtalya Serie A S Sport Plus
14:30 Hamburg - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports
15:00 Celta Vigo - Valladolid İspanya La Liga S Sport Plus
16:00 Tottenham - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:00 Fatih Karagümrük - Ankaragücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Atalanta - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
16:00 Torino - Lecce İtalya Serie A S Sport Plus
16:00 Rennes - Montpellier Fransa Ligue 1 beIN Sports
17:00 Kayserispor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:15 Girona - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus
17:30 Porto - Farense Portekiz Liga NOS S Sport Plus
18:00 Nantes - Reims Fransa Ligue 1 beIN Sports
18:00 Strasbourg - Angers Fransa Ligue 1 beIN Sports
18:00 Toulouse - Le Havre Fransa Ligue 1 beIN Sports
18:30 Wolverhampton - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:30 Mainz - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports 4
19:00 Gençlerbirliği - Erzurumspor Trendyol 1. Lig Bein Sports
19:00 Kocaelispor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Cagliari - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
19:30 Las Palmas - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Alanyaspor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:30 PAOK - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
21:00 Al Ittihad - Al Wehda Suudi Arabistan Pro Lig Yayın Yok
21:45 Monza - Inter İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Lens - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:00 Atletico Madrid - Valencia İspanya La Liga S Sport Plus
22:00 Palmeiras - Criciuma Brezilya Serie A Spor Smart
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