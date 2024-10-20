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Bugün kimin maçı var? 20 Ekim 2024 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? 20 Ekim 2024 Pazar maç programı

10:4620/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 20 Ekim 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.

Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

13:30 Empoli - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

13:30 Pendikspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Sivasspor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

14:30 Greuther Fürth - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu 

14:30 Hamburg - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2

15:00 Düzcespor - Karşıyaka TFF 3. Lig TFF Youtube

15:00 Mallorca - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus

15:30 Tuzlaspor - Altınordu TFF 2. Lig Altınordu Youtube

15:30 Heracles - Ajax Hollanda Eredivisie Exxen

16:00 Wolverhampton - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Lecce - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Venezia - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Boluspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Beşiktaş - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Le Havre - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4beIN Sports Tod TV

16:30 Holstein Kiel - Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1

17:00 Hull City - Sunderland İngiltere Championship TV 8 Buçuk

17:15 Atletico Madrid - Leganes İspanya La Liga S Sport Plus


18:00 Auxerre - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

18:00 Nantes - Nice Fransa Ligue 1 beIN Sports

18:00 Toulouse - Angers Fransa Ligue 1 beIN Sports

18:30 Liverpool - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3


18:30 Wolfsburg - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports 4

19:00 Cagliari - Torino İtalya Serie A S Sport PlusS

19:00 Sakaryaspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:00 Samsunspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:30 Villarreal - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

19:30 Standard Liege - Charleroi Belçika Pro League TV 8 Buçuk


20:30 AEK - PAOK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus

21:45 Roma - Inter İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Montpellier - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:00 Barcelona - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus



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