Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 20 Ekim 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
13:30 Empoli - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
13:30 Pendikspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Sivasspor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
14:30 Greuther Fürth - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu
14:30 Hamburg - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2
15:00 Düzcespor - Karşıyaka TFF 3. Lig TFF Youtube
15:00 Mallorca - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus
15:30 Tuzlaspor - Altınordu TFF 2. Lig Altınordu Youtube
15:30 Heracles - Ajax Hollanda Eredivisie Exxen
16:00 Wolverhampton - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:00 Lecce - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
16:00 Venezia - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus
16:00 Boluspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Beşiktaş - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Le Havre - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4beIN Sports Tod TV
16:30 Holstein Kiel - Union Berlin Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1
17:00 Hull City - Sunderland İngiltere Championship TV 8 Buçuk
17:15 Atletico Madrid - Leganes İspanya La Liga S Sport Plus
18:00 Auxerre - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
18:00 Nantes - Nice Fransa Ligue 1 beIN Sports
18:00 Toulouse - Angers Fransa Ligue 1 beIN Sports
18:30 Liverpool - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:30 Wolfsburg - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports 4
19:00 Cagliari - Torino İtalya Serie A S Sport PlusS
19:00 Sakaryaspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Samsunspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:30 Villarreal - Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
19:30 Standard Liege - Charleroi Belçika Pro League TV 8 Buçuk
20:30 AEK - PAOK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
21:45 Roma - Inter İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Montpellier - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:00 Barcelona - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
Canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın