Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 29 Aralık 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
14:30 Udinese - Torino İtalya Serie A S Sport Plus
15:30 Sheffield Utd - WBA İngiltere Championship TV 8 Buçuk
17:00 Napoli - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus
17:30 Leicester City - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:00 Crystal Palace - Southampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
18:00 Everton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
18:00 Fulham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
18:00 Tottenham - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
18:00 Motherwell - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus
18:00 Stoke - Sunderland İngiltere Championship TV 8 Buçu
20:00 Juventus - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
20:15 West Ham - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:15 Dundee United - Aberdeen İskoçya Premier Lig S Sport Plus
20:45 Derby County - Leeds United İngiltere Championship TV 8 Buçuk
21:00 Braga - Casa Pia Portekiz Liga NOS S Sport Plus
22:45 Milan - Roma İtalya Serie A S Sport Plus
23:00 Middlesbrough - Burnley İngiltere Championship TV 8 Buçuk
23:30 Sporting Lisbon - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus
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