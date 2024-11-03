Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 3 Kasım 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?
13:30 Y.Malatyaspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Konyaspor - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
14:30 Napoli - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus
15:00 Kapaz - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
15:30 Hamburg - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
15:30 Genk - Antwerp Belçika Pro League TV 8 Buçuk
16:00 Erzurumspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Eyüpspor - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 Bodrumspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports Max 1
16:00 Atletico Madrid - Las Palmas İspanya La Ligi S Sport Plus
17:00 Torino - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Tottenham - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Toulouse - Reims Fransa Ligue 1 beIN Sports
17:30 Freiburg - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1
18:00 Motherwell - Rangers İskoçya Lig Kupasi Yarı Final S Sport Plus
18:15 Barcelona - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus
19:00 Iğdırspor - Ankaragücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Trabzonspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Auxerre - Rennes Fransa Ligue 1 beIN Sports
19:00 Le Havre - Montpellier Fransa Ligue 1 beIN Sports
19:30 Monchengladbach - Werder Bremen Almanya Bundesliga Bein Sports Max 1
19:30 Manchester Utd - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Verona - Roma İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Sevilla - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus
21:30 Atromitos - AEK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
22:45 Inter - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus
22:45 Nantes - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
23:00 Athletic Bilbao - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
23:30 Porto - Estoril Portekiz Liga NOS S Sport Plus
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