Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - La Liga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? İşte 30 Ocak 2025 Perşembe maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. UEFA avrupa Ligi maçları devam ediyor.
Peki bugün hangi maçlar var? 30 Ocak 2025 Perşembe maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
20:00 Al Raed - Al Nassr Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası TRT Spor
23:00 Ajax - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi TRT 1
23:00 Anderlecht - Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 5
23:00 Roma - Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 2
23:00 Athletic Bilbao - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi Konferans Yayın tabii Spor 1
23:00 Braga - Lazio UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 6
23:00 Dinamo Kiev - RFS UEFA Avrupa Ligi Konferans Yayın tabii Spor 1
23:00 FCSB - Manchester Utd UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 23:00 Ferencvaros - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi Konferans Yayın tabii Spor 1
23:00 Lyon - Ludogorets UEFA Avrupa Ligi Konferans Yayın tabii Spor 1
23:00 Maccabi Tel Aviv - Porto UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 3
23:00 Midtjylland - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi TRT Spor
23:00 Nice - Bodo Glimt UEFA Avrupa Ligi Konferans Yayın tabii Spor 1
23:00 Olympiakos - Karabağ UEFA Avrupa Ligi Konferans Yayın tabii Spor 1
23:00 Glasgow Rangers - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi Konferans Yayın tabii Spor 1
23:00 Real Sociedad - PAOK UEFA Avrupa Ligi Konferans Yayın tabii Spor 1
23:00 Slavia Prag - Malmö UEFA Avrupa Ligi Konferans Yayın tabii Spor 1
23:00 Tottenham - Elfsborg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 4
23:00 Twente - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi TRT Spor Yildiz
Yarın kimin maçı var? 31 Ocak Cuma maç programı
18:15 Al Hilal - Al Okhdood Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası S Sport Plus
20:00 Çorum FK - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Eyüpspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Konyaspor - Bodrumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:30 Elversberg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
20:30 Nürnberg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3
22:30 Werder Bremen - Mainz Almanya Bundesliga Bein Sports 3
22:45 Parma - Lecce İtalya Serie A S Sport
22:45 Montpellier - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
23:00 Leganes - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport P
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