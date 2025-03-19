Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu paylaştı. 19 Mart 2025 Çarşamba günü için 48 kentte sarı alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusu için sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu. Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Mart güncel hava durumu.
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava sonrası, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı? Hangi illere kar yağacak? Hava durumu nasıl olacak?
BUGÜN HAVA NASIL?
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK 19 MART 2025?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Sivas ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor
Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
Kentte sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü şehirde kar yağışı bazı ilçelerde yoğunlaştı.
Hafik ilçesinde akşam saatlerinde görülen sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Beyaza bürünen ilçede ve Hafik Gölü'nde sakarmeke kuşlarıyla birlikte güzel görüntüler oluştu.
Sıcaklığın etkisiyle yeşeren tarım arazilerinin üzeri kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Sivas Valiliği, il genelinde ve bazı ilçelerde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
- Yozgat
Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki, esnaf ise dükkanlarının önündeki karı temizledi.
Vatandaşlardan Mesut Aydın, Yozgat'ta uzun zamandır mart ayında böyle bir kar yağışı görmediğini belirterek, "15 gün öncesine kadar bahar havasını yaşıyorduk, 'yaz geldi' demiştik, tam aksine kış geri başladı." dedi.
Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları, yola çıkacak sürücülerin kar lastiği takmaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulunuldu.