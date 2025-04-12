Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?" sorularını merak ediyor. Denizli'de merkez üssü Çivril ilçesi olan 3.9 şiddetindeki orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. İşte 12 Nisan 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son yaşanan depremler listesi

1 /7 Deprem olup olmadığını hızlıca öğrenmek isteyen vatandaşlar, son depremler listesine bakarak, en son hangi bölgede, hangi saatte deprem yaşandığını kolayca görebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte, 11 Nisan 2025 tarihi itibarıyla son depremler...

2 /7 Denizli'de deprem meydana geldi

Denizli'de merkez üssü Çivril ilçesi olan 3.9 şiddetindeki orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli'de 01.37 sularında bir deprem meydana geldi. Çivril ilçesi Kizilcayar Mahallesi merkezli depremin şiddet 3.9 olarak duyuruldu. Yer kabuğunun 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar panik yaşadı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

3 /7 12 Nisan 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..





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6 /7 SON DEPREMLER LİSTESİ