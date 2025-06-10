Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, 10 Haziran Salı okullar tatil mi, ders var mı? sorusuna yanıt arıyor. Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken, resmi bayram tatili nedeniyle okullar geçici olarak kapandı. Peki, Kurban Bayramı sonrası okullar tekrar açılacak mı? Bugün okul var mı, okullar ne zaman başlıyor? İşte 10 Haziran 2025 Salı Kurban bayramı sonrası okulların açılacağı tarih

1 /5 Bugün okullar açılıyor mu 10 Haziran 2025 Salı günü öncesi milyonlarca öğrenci ve velini gündemine geldi. Bu sene 6 Haziran-9 Haziran tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci, dört buçuk günlük tatilin ardından yeniden ders başı yapacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin tamamlanmasına kısa süre kalırken, bayram tatili sonrası okullar ne zaman açılacak? sorusu da öne çıkan konulardan oldu.

2 /5 BUGÜN (10 HAZİRAN 2025) OKUL VAR MI?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kurban Bayramı tatilinden sonra 10 Haziran 2025 Salı günü derslere kaldığı yerden devam edecek.



3 /5 BAYRAM SONRASI OKUL VAR MI?

Bu sene Kurban Bayramı tatili 5-9 Haziran tarihleri arasına denk geldi. 4,5 gün olarak belirlenen bayram sonrası okullar 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden açılacak.

4 /5 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.