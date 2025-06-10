Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün okul var mı, okullar ne zaman başlıyor? 10 Haziran 2025 Salı Kurban bayramı sonrası okulların açılacağı tarih

Bugün okul var mı, okullar ne zaman başlıyor? 10 Haziran 2025 Salı Kurban bayramı sonrası okulların açılacağı tarih

Tuğba Güner
08:1310/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, 10 Haziran Salı okullar tatil mi, ders var mı? sorusuna yanıt arıyor. Eğitim yılının sonuna yaklaşılırken, resmi bayram tatili nedeniyle okullar geçici olarak kapandı. Peki, Kurban Bayramı sonrası okullar tekrar açılacak mı? Bugün okul var mı, okullar ne zaman başlıyor? İşte 10 Haziran 2025 Salı Kurban bayramı sonrası okulların açılacağı tarih

Bugün okullar açılıyor mu 10 Haziran 2025 Salı günü öncesi milyonlarca öğrenci ve velini gündemine geldi. Bu sene 6 Haziran-9 Haziran tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci, dört buçuk günlük tatilin ardından yeniden ders başı yapacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin tamamlanmasına kısa süre kalırken, bayram tatili sonrası okullar ne zaman açılacak? sorusu da öne çıkan konulardan oldu.

BUGÜN (10 HAZİRAN 2025) OKUL VAR MI?


İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Kurban Bayramı tatilinden sonra 10 Haziran 2025 Salı günü derslere kaldığı yerden devam edecek.


BAYRAM SONRASI OKUL VAR MI?


Bu sene Kurban Bayramı tatili 5-9 Haziran tarihleri arasına denk geldi. 4,5 gün olarak belirlenen bayram sonrası okullar 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden açılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?


Takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?


Yıl sonu başarısını belgeleyen karneler 20 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak.

#okul
#tatil
#bayram tatili
#okulların açılışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı kim olacak? Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk hangi parti?