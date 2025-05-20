Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün temettü dağıtacak şirketler ve tutarlar belli oldu

Bugün temettü dağıtacak şirketler ve tutarlar belli oldu

11:3320/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Temettü dağıtacak şirketler</p>
Temettü dağıtacak şirketler

Temettü dağıtımı, yatırım dünyasında sıkça karşılaşılan bir terim olup, şirketlerin elde ettikleri kârın bir kısmını hisse senedi sahiplerine paylaştırması anlamına gelir. Borsa İstanbul’da işlem gören üç şirket, 20 Mayıs 2025 itibarıyla temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Peki Bugün temettü dağıtacak şirketler hangileri?

Temettü, bir şirketin yıllık net dönem kârının, vergiler ve diğer giderler çıkarıldıktan sonra kalan kısmının belirli bir yüzdesinin hisse senedi sahiplerine nakit veya ek hisse senedi (bedelsiz hisse) olarak dağıtılmasıdır. Bu dağıtım, şirketin finansal performansını yansıtır ve hissedarlarına yatırımlarının karşılığını verme şeklidir.

Temettü Tarihleri Nasıl Öğrenilir?

Temettü dağıtım tarihleri, miktarları ve şekilleri genellikle şirketin genel kurul toplantısında kararlaştırılır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) veya şirketin yatırımcı ilişkileri sayfaları aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

20 Mayıs Salı bugün temettü dağıtacak şirketler ve tutarlar

Doğuş Otomotiv (DOAS): 1 TL nominal değerli hisse başına net 23,1818181 TL

Ege Profil (EGPRO): 1 TL nominal değerli hisse başına net 0,4250000 TL

Kafein Yazılım (KFEIN): 1 TL nominal değerli hisse başına net 0,2582277 TL


Temettü Nasıl Alınır?

Bir şirketten temettü alabilmek için, temettü dağıtımına karar verilen tarihte o şirketin hisse senetlerine sahip olmanız gerekir. Temettü ödemesi genellikle, hisse senedi sahibi olduğunuz aracı kurumdaki yatırım hesabınıza otomatik olarak aktarılır. Ödeme nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde olabilir.

#temettü dağıtacak şirketler
#Borsa İstanbul
#Doğuş Otomotiv
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?