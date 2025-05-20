Temettü dağıtımı, yatırım dünyasında sıkça karşılaşılan bir terim olup, şirketlerin elde ettikleri kârın bir kısmını hisse senedi sahiplerine paylaştırması anlamına gelir. Borsa İstanbul’da işlem gören üç şirket, 20 Mayıs 2025 itibarıyla temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Peki Bugün temettü dağıtacak şirketler hangileri?
Temettü, bir şirketin yıllık net dönem kârının, vergiler ve diğer giderler çıkarıldıktan sonra kalan kısmının belirli bir yüzdesinin hisse senedi sahiplerine nakit veya ek hisse senedi (bedelsiz hisse) olarak dağıtılmasıdır. Bu dağıtım, şirketin finansal performansını yansıtır ve hissedarlarına yatırımlarının karşılığını verme şeklidir.
Temettü Tarihleri Nasıl Öğrenilir?
Temettü dağıtım tarihleri, miktarları ve şekilleri genellikle şirketin genel kurul toplantısında kararlaştırılır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) veya şirketin yatırımcı ilişkileri sayfaları aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.
20 Mayıs Salı bugün temettü dağıtacak şirketler ve tutarlar
Doğuş Otomotiv (DOAS): 1 TL nominal değerli hisse başına net 23,1818181 TL
Ege Profil (EGPRO): 1 TL nominal değerli hisse başına net 0,4250000 TL
Kafein Yazılım (KFEIN): 1 TL nominal değerli hisse başına net 0,2582277 TL
Temettü Nasıl Alınır?
Bir şirketten temettü alabilmek için, temettü dağıtımına karar verilen tarihte o şirketin hisse senetlerine sahip olmanız gerekir. Temettü ödemesi genellikle, hisse senedi sahibi olduğunuz aracı kurumdaki yatırım hesabınıza otomatik olarak aktarılır. Ödeme nakit veya bedelsiz hisse senedi şeklinde olabilir.