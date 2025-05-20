Temettü, bir şirketin yıllık net dönem kârının, vergiler ve diğer giderler çıkarıldıktan sonra kalan kısmının belirli bir yüzdesinin hisse senedi sahiplerine nakit veya ek hisse senedi (bedelsiz hisse) olarak dağıtılmasıdır. Bu dağıtım, şirketin finansal performansını yansıtır ve hissedarlarına yatırımlarının karşılığını verme şeklidir.