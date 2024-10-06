İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel günde, toplu taşıma tarifeleri de vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’na özel olarak, İETT, metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı sorusu gündemde. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazar İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi, ulaşım bedava mı? İşte 6 Ekim toplu taşıma tarifesi…
6 Ekim 2024 Pazar günü, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla birçok vatandaşımız kutlamalara katılmak için yola çıkacak. Bu özel günde toplu taşıma araçlarını kullanmayı düşünenler için en merak edilen soru ise "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" oldu.
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim 2024 Pazar günü boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için otobüs, metro, metrobüs ve vapur seferleri ücretsiz olacak. Yani, bu ulaşım araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlarımız gün boyu ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.
6 Ekim İstanbul'da bugün arabalar ücretsiz mi?
İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolayısıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.''
İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?
Buna göre İstanbul'da 6 Ekim 2024 Pazar günü; İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek.
Marmaray'ı işleten TCDD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Buna göre Marmaray vatandaşlara ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek.