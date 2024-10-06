Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim Pazar İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?

İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi, ulaşım bedava mı?

Buna göre İstanbul'da 6 Ekim 2024 Pazar günü; İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında ücretsiz yolculuk yapılabilecek.

Marmaray'ı işleten TCDD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Buna göre Marmaray vatandaşlara ücretli olarak hizmet vermeyi sürdürecek.