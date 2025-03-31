Bayramın ikinci günü yurdun birçok kentinde yağmur etkili oluyor. Bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi. İşte 31 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 31 Mart Pazartesi hava durumu...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA HAVA DURUMU
İstanbul'da bu iki gün yağmur kısa süre yağacak. Çarşamba ise günün genelinde hava yağmurlu. İzmir ve Ankara'da pazartesi yağış az noktada var. Salı günü ise kuvvetli olacak. Bursa'da öğleden sonra sağanak geçişi var. Antalya'da salı günü çok şiddetli yağış bekleniyor. Kentte hortum da oluşabilir. İstanbul 18, Ankara 19, İzmir 21, Bursa 20, Antalya 21 derece.
HAVA NASIL OLACAK?
İç Anadolu'da pazartesi yağmur çok az noktada var.
Salı günü ise Konya, Aksaray, Kırşehir, Kayseri boyunca gök gürültülü ve şiddetli yağacak. Eskişehir 19, Konya 17, Sivas 15 derece. Ege'de yağmur günün bazı bölümlerinde ve bazı ilçelerde görülecek.
Salı günü ise Aydın, Muğla, Fethiye boyunca çok şiddetlenecek. Manisa 20, Muğla 16, Denizli 19, Bodrum 23 derece.
Bodrum'da salı günü yağış kuvvetli olacak. Akdeniz ılık ve parçalı bulutlu. Salı ve çarşamba günü ise bölgede şiddetli yağış bekleniyor.
Adana 23, Kahramanmaraş 19 derece. Karadeniz genelinde gün içinde bazı saatlerde yağmur var. Bolu 18, Zonguldak 17, Trabzon ve Samsun 14 derece. Doğu ve Güneydoğu’da bugün yağmur hızını azaltıyor. Salı günü gündüz de çoğu yerde yağış yok ancak salı akşamından itibaren yağmurlar yeniden kuvvetlenecek ve geniş alanı etkileyecek. Erzurum 12, Diyarbakir 20 derece.