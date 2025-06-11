Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 11 Haziran BUSKİ su kesintisi sorgulama

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım çalışmaları sebebiyle Bursa'da 11 Haziran Çarşamba günü birçok ilçede su kesintisi olacak. Peki, su ne zaman gelecek? İşte Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler.

1 /7 Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

2 /7 KARACABEY

Kesildi TAŞLIK Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 09:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 13:00 Kesim Tarihi: 11/06/2025 09:30 Açıklama: Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesinde TOKİ elektrik müteahhitinin şebeke hattına zarar vermesi nedeniyle 11.06.2025 tarihinde Çarşamba günü 09:30-13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.









3 /7 YILDIRIM

Kesildi 75.YIL Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 09:45 Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 11:45 Kesim Tarihi: 11/06/2025 09:45 Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ ; C2 / D-15 Alt Bölgesinde Bulunan, 75. YIL Mahallesi 334 sokak ve civarında " ARIZA " nedeniyle 11.06.2025 tarihinde 09: 45 ile 11 :45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.









4 /7 OSMANGAZİ

Kesildi GAZİAKDEMİR Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 10:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 12:30 Kesim Tarihi: 11/06/2025 10:30 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C-3 Alt Bölgesinde Bulunan, Gaziakdemir Mahallesi 9. Altın Sokak ve Civarı "ARIZA" Nedeniyle 11.06.2025 tarihinde 10:30 ile 12:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.









5 /7 KARACABEY

Kesildi SUBAŞI Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 11:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 18:00 Kesim Tarihi: 11/06/2025 11:30 Açıklama: Karacabey İlçesi Subaşı Mahallesinde yapılacak olan hat deplasesi nedeniyle 11.06.2025 tarihinde Çarşamba günü 11:30-18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.









6 /7 OSMANGAZİ

Kesildi PANAYIR Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 10:10 Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 11:10 Kesim Tarihi: 11/06/2025 10:10 Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D30 Alt bölgesinde bulunan, Panayır Mahallesi şirin Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 11.06.2025 tarihinde 10:10 ile 11:10 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir







