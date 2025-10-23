Yeni Şafak
Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 23 Ekim BUSKİ su kesintisi sorgulama

14:2323/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım çalışmaları sebebiyle Bursa'da 23 Ekim Perşembe günü birçok ilçede su kesintisi olacak. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde belli sürelerde planlı su kesintisi uyguluyor. Peki, su ne zaman gelecek? İşte 23 Ekim 2025 Perşembe Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA'DA SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

Planlanan kesintilerin süresi, hem günlük yaşamı hem de işletmeleri doğrudan etkiliyor. Bursa'daki su kesintileri:










BURSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

OSMANGAZİ

Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova(bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler(bir kısmı), Hocaalizade, İsmetiye, Kayıhan, Kemerçeşme(bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı(bir kısmı), Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tahtakale(alt kısım), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli








YILDIRIM

152 Evler, Anadolu, Baruthane(alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim(alt kısmı), Ertuğrulgazi(alt kısmı), Güllük, Kazımkarabekir, Mehmetakifersoy(alt kısmı), Millet, Mimarsinan, Ortabağlar, Sakarya, Selçukbey, Siteler, Şükraniye(bir kısmı), Vatan, Yıldırım(alt kısmı), Yunusemre


NİLÜFER

30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Konak, Kurtuluş(Kocatepe Cad.üst kısmı), Odunluk

BURSA BUSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ




