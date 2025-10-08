Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından ana isale hattında gerçekleştirilecek bakım çalışmaları sebebiyle Bursa'da 8 Ekim Çarşamba günü birçok ilçede su kesintisi olacak. 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor. Peki, su ne zaman gelecek? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...
BURSA'DA SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?
Planlanan kesintilerin süresi, hem günlük yaşamı hem de işletmeleri doğrudan etkiliyor. Bursa'daki su kesintileri:
Her kesinti 12 saat sürecek.
A ve B grubu programları, farklı tarihlerde ve mahallelerde uygulanacak.
Toplamda 1–9 Ekim tarihleri arasında kesintiler, şehir genelinde planlı ve kademeli bir şekilde ilerleyecek.
Bu süre, BUSKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamlaması için kritik önem taşıyor. Kesintiler sırasında vatandaşların su kullanımını minimize etmesi, hem çalışma verimliliğini artıracak hem de olası arızaların önüne geçilmesini sağlayacak.
BURSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
Su kesintileri sırasında vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri "Bursa'da sular saat kaçta gelecek?" sorusu. BUSKİ'nin açıkladığı programa göre her kesinti 12 saat sürecek ve kesinti saatleri sabit.
Kesintiler 17:00'de başlıyor ve 05:00'te sona eriyor.
Bu nedenle su, kesintinin sona erdiği 05:00 sonrası itibariyle yeniden verilmeye başlanacak.
Bu bilgiler ışığında vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını kesinti saatlerine göre planlayabilir, su depolama ve kullanımını buna göre organize edebilir. Özellikle A ve B grubu kesintileri birbirini takip ettiği için mahalle sakinlerinin dikkatli olması öneriliyor.
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM
8 Ekim Bursa baraj doluluk oranı %0,58 olarak kaydedildi. Kuraklık tehdidinin devam ettiği kentte, su kaynaklarının korunması adına önlemler alındı.