BURSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Su kesintileri sırasında vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri "Bursa'da sular saat kaçta gelecek?" sorusu. BUSKİ'nin açıkladığı programa göre her kesinti 12 saat sürecek ve kesinti saatleri sabit.

Kesintiler 17:00'de başlıyor ve 05:00'te sona eriyor.

Bu nedenle su, kesintinin sona erdiği 05:00 sonrası itibariyle yeniden verilmeye başlanacak.

Bu bilgiler ışığında vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını kesinti saatlerine göre planlayabilir, su depolama ve kullanımını buna göre organize edebilir. Özellikle A ve B grubu kesintileri birbirini takip ettiği için mahalle sakinlerinin dikkatli olması öneriliyor.































