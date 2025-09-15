BUSKİ’den su kesintisi açıklaması geldi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 15 Eylül tarihinde bazı ilçelerde su verilemeyeceğini duyurdu. Bursa’da bugün su kesintisi uygulanacak bölgeler arasında Osmangazi ve Yıldırım da bulunuyor. Peki, Bursa’da kesintisi ne kadar sürecek ve sular ne zaman gelecek? İşte 15 Eylül BUSKİ su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakların listesi.

OSMANGAZİ HÜDAVENDİGAR Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 04:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 11:00 Kesim Tarihi: 15/09/2025 04:00 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C3_A Alt Bölgesinde Bulunan Hüdavendigar Mahallesi Pınar Caddesi Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 15.09.2025 Tarihinde 04:00 ile 11:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

YILDIRIM BARUTHANE Planlanan Başlangıç Tarihi: 15/09/2025 09:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 15/09/2025 12:00 Kesim Tarihi: 15/09/2025 09:30

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C2_10 - C1_D07 Alt Bölgesinde Bulunan, Baruthane Mahallesi Bilir Sokak Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 15.09.2025 Tarihinde 09:30 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

MUSTAFAKEMALPAŞA LALAŞAHİN Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00 Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00