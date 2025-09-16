Bursa'da yaşayanlar dikkat. Şehrin çeşitli ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Kesintiler, altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Peki Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? BUSKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 16 Eylül su kesintisi programı.
BUSKİ’den su kesintisi açıklaması geldi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 16 Eylül tarihinde bazı ilçelerde su verilemeyeceğini duyurdu. Bursa’da bugün su kesintisi uygulanacak bölgeler arasında Osmangazi ve Yıldırım da bulunuyor. Peki, Bursa’da kesintisi ne kadar sürecek ve sular ne zaman gelecek? İşte 16 Eylül BUSKİ su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakların listesi.
YILDIRIM
MİMARSİNAN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2025 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 12:00
Kesim Tarihi: 16/09/2025 08:00
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D17 Alt Bölgesinde Bulunan, Mimarsinan Mahallesi 9.Yeşil Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 16.09.2025 Tarihinde 08:00 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
MUSTAFAKEMALPAŞA
LALAŞAHİN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00
Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 06.09.2025 - 16.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
NİLÜFER
BALAT
Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/09/2025 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 20:00
Kesim Tarihi: 16/09/2025 08:00
Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi , Ahi Evran Sokak ve Sihhiye Caddesi arasinda kalan bölgede, 16.09.2025 tarihinde 08.00-20:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.