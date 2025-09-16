BUSKİ’den su kesintisi açıklaması geldi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 16 Eylül tarihinde bazı ilçelerde su verilemeyeceğini duyurdu. Bursa’da bugün su kesintisi uygulanacak bölgeler arasında Osmangazi ve Yıldırım da bulunuyor. Peki, Bursa’da kesintisi ne kadar sürecek ve sular ne zaman gelecek? İşte 16 Eylül BUSKİ su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakların listesi.