Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 ilçede sular kesilecek! İşte BUSKİ 13 Ekim su kesintisi programı

Bursa su kesintisi listesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından paylaşıldı. Baraj doluluk oranlarının yüzde 0.49'a kadar gerilemesinin ardından Bursa'da 6 gün boyunca dönüşümlü olarak 12 saatlik su kesintisi uygulanmasına karar verildi. Bugün Osmangazi, Yıldızım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerini etkileyecek olan BUSKİ su kesintisinin biteceği saat de duyuruldu. Peki, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 13 Ekim 2025 BUSKİ su kesintisi olan mahalleler listesi...