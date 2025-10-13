Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 ilçede sular kesilecek! İşte BUSKİ 13 Ekim su kesintisi programı

Bursa'da BUSKİ tarafından açıklanan 16 günlük bölgesel su kesintilerinin tamamlanmasıyla vatandaşlar yeni su kesintisi olacak mı sorusunu araştırmaya başladı. devam ediyor. Su kaynaklarının kritik seviyelere düşmesiyle başlatılan planlı su kesintileri, vatandaşların gündeminde, bugün nerede su kesintisi olacak sorusunu araştırıyor. Peki, Bursa'da bugün nereden sular kesilecek? İşte 13 Ekim 2025 Bursa su kesintisi BUSKİ planı...
Bursa su kesintisi listesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından paylaşıldı. Baraj doluluk oranlarının yüzde 0.49'a kadar gerilemesinin ardından Bursa'da 6 gün boyunca dönüşümlü olarak 12 saatlik su kesintisi uygulanmasına karar verildi. Bugün Osmangazi, Yıldızım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerini etkileyecek olan BUSKİ su kesintisinin biteceği saat de duyuruldu. Peki, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, 13 Ekim 2025 BUSKİ su kesintisi olan mahalleler listesi...
BURSA'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?
BUSKİ, bugün 13 Ekim Pazartesi günü kesinti yapılacak mahalleleri açıkladı.
Bugün saat 17.00 itibarıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerinde onlarca mahallede sular kesilecek.
Su kesintileri yarın saat 05.00 itibarıyla sona erecek.
Osmangazi
Alacahırka (bir kısmı), Alaşar köyü, Atıcılar (bir kısmı), Çeltikköy, Çekirge, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca (köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya (alt kısmı), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer
Yıldırım
Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikzık (üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa (bir kısmı), Piremir (Çiçek Cad. üst kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey (üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler (Çiçek Cad. üst kısmı)
Nilüfer
19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB (Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçe, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Kurtuluş, Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Üçevler, Yaylacık, Yüzüncüyıl
Mudanya
Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hasanbey, Kumyaka, Mesudiye, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş
Kestel
Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle
Karacabey
Canbaz, Eskikaraağaç, Harmanlı, Hayırlar, Hürriyet, İkizce, İnkaya, Karasu, Muratlı, Seyran, Subaşı, Taşpınar, Taşpınar Teknosab, Yenikaraağaç
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
13 Ekim 2025 Pazartesi 17:00'de başlayacak olan su kesintisi 14 Ekim 2025 Salı günü saat 05:00'e kadar devam edecek.