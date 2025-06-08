BURSLULUK PARASI ÖDEME TARİHLERİ: Bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak?

2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler için yeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından karşılanan burs ödemeleri, yıl boyunca 12 ay kesintisiz olarak yapılacak. Şimdi ise öğrenciler ve veliler “İOKBS bursları ne zaman ödenecek?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, burs ödeme takvimine dair güncel bilgiler..

1 /3 İOKBS sonuçları açıklandı, burs kazanan öğrencilerin gözü şimdi ödeme tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen bursluluk parası, eğitim dönemine destek sağlamaya devam ediyor. “İOKBS burs parası ne zaman yatar, ilk ödeme hangi ay yapılır?” sorusu burs kazanan öğrenciler ve ailelerin gündeminde. İşte, 2025 yılı burs ödeme sürecine dair detaylar…

2 /3 BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN? Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılacak. Öğrenciler her ayın 25'inden sonra burslarını alabilecek. İlk defa burs alamay hak kazanan öğrenciler ekim ayı içerisinde en yakın PTT şubesine velisi ile giderek kimlik karşılığında PTT Kart alacak.