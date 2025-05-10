BURSLULUK SINAV SONUÇ TARİHİ: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

2025 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları, geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde yapılan sınavların ardından adaylar tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavda başarı gösteren öğrenciler, burs almaya hak kazanacak. Peki, İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar, sonuçlarını MEB’in resmi sitesinden sorgulayabilecek. İşte, İOKBS sonuçları ve burs alma süreci ile ilgili tüm detaylar…

1 /3 MEB İOKBS 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilecekler. Sonuçlar, adayların burs alıp almadığını belirleyecek ve burs ödemeleri Ekim ayında başlayacak.

2 /3 İOKBS 2025 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuç Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden ilan edilecek. Sonuçları aşağıdaki ekrana giriş yapıp TC No bilgisi ile sorgulama yapabilirsiniz.