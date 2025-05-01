İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nı (İOKBS) tamamlayan öğrenciler, şimdi gözlerini sonuç tarihine çevirdi. 5. sınıftan 11. sınıfa kadar birçok öğrencinin katılım gösterdiği sınavın soruları ve cevapları daha önce yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçlarının 17 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden öğrenci T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü açıklanacak. Sınava katılan 1 milyonu aşkın öğrenci, sonuçlara MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile erişebilecek. Sonuçlar doğrultusunda burs hakkı kazanan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılında aylık burs desteğinden faydalanabilecek.
İOKBS BURSLULUK SINAV TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu Bursluluk Sınavı, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Merakla beklenen İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı.
İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden görüntülenebilecek.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre, Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.