İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU SORULACAK, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.