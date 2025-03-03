İOKBS başvuru ve uygulama kılavuza göre, 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 10 Şubat’ta başlamıştı. Bursluluk başvuruları bugün sona erecek. Peki MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları başladı. İlköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine uygulanan İOKBS başvurularında son güne gelindi. Peki, MEB kılavuzu ile Bursluluk Sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 İOKBS başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylı bilgiler...
İOKBS bursluluk sınavı başvurusu bitti mi, başvurular ne zaman sona erecek?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanmıştı.
Kılavuza göre 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavı başvuruları, 10 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce 4 Mart 2025 tarihine kadar sistem üzerinden onaylanacak.
İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri:
Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.
İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu sene 27 Nisan'da yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak.
İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU SORULACAK, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.
Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az yedi gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025'te www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
İOKBS Bursluluk Sınavı Giriş Belgesi Ne Zaman Yayınlanacak?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
İOKBS Bursluluk Sınavı Kontenjan Dağılımı:
1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak
çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.
İOKBS bursluluk sınavı kapsamı