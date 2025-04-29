Bursluluk sınavı gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? ÖSYM - MEB sınav görevli / gözetmen ücretleri 2025 ne kadar oldu?

2025 yılında ÖSYM ve MEB tarafından yapılacak sınavlarda görev alacak öğretmenlerin alacağı ücretler merak konusu oldu. Sınavlardan ek gelir elde eden gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu gibi görevliler, bu yıl zamlı olarak ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor.
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimiyle birlikte görevli ücretleri de netleşmeye başladı. Öğretmenlerin ek gelir kaynağı olan sınav görevleri için ödenecek ücretler, memur maaş katsayısına göre güncellendi. Salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ve bina sınav sorumlusu gibi pozisyonlarda görev alanlar için 2025 yılında ödenecek net ücretler, yüzde 15 vergi dilimi baz alınarak hesaplandı.
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2025
ÖSYM tarafından 2025 yılında düzenlenen sınavlarda görev alacak personelin ücretleri, memur maaş katsayılarına göre Ocak-Haziran dönemi için hesaplandı; bu ücretler, Temmuz 2025’te yeniden güncellenecek. Net ücretler, brüt tutarlardan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılarak hesaplandı; yüzde 15 vergi dilimi baz alınarak salon başkanı için 1.338 TL, gözetmen için 1.223 TL ve yedek gözetmen için 1.070 TL olarak hesaplanmıştır.
Ücretler, görev türüne ve vergi dilimine göre değişiklik gösterebilir; örneğin, bina sınav sorumlusu için 2024’te 1.922 TL olan ücretin 2025’te yaklaşık 2.000 TL’ye, bina yöneticisi için 1.217 TL’den yaklaşık 1.300 TL’ye yükselmesi bekleniyor. E-sınav gözetmenleri ise 2024’te 769 TL olan ücretin 2025’te yaklaşık 800 TL civarında olacağı öngörülüyor; kesin bilgiler için ÖSYM’nin resmi duyuruları veya Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) takip edilmeli.
ÖSYM Sınav Görevli Ücretleri (2025)
Salon Başkanı: 1.338 TL
Gözetmen: 1.223 TL
Yedek Gözetmen: 1.070 TL
Bina Sınav Sorumlusu: Yaklaşık 2.000 TL civarında (2024’te 1.922 TL idi, 2025’te artış bekleniyor)
Bina Yöneticisi: Yaklaşık 1.300 TL civarında (2024’te 1.217 TL idi)
E-Sınav Gözetmeni: Yaklaşık 800 TL civarında (2024’te 769 TL idi)
BURSLULUK GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Henüz kurum tarafından resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.