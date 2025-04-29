Bursluluk sınavı gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? ÖSYM - MEB sınav görevli / gözetmen ücretleri 2025 ne kadar oldu?

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2025

ÖSYM tarafından 2025 yılında düzenlenen sınavlarda görev alacak personelin ücretleri, memur maaş katsayılarına göre Ocak-Haziran dönemi için hesaplandı; bu ücretler, Temmuz 2025’te yeniden güncellenecek. Net ücretler, brüt tutarlardan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılarak hesaplandı; yüzde 15 vergi dilimi baz alınarak salon başkanı için 1.338 TL, gözetmen için 1.223 TL ve yedek gözetmen için 1.070 TL olarak hesaplanmıştır.