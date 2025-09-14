Bursa'da yaşayanlar, 14 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintileriyle karşı karşıya. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve İznik'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek?