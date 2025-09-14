Bursa'da yaşayanlar dikkat. Şehrin çeşitli ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Kesintiler, altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Peki Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? BUSKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Eylül su kesintisi programı.
Bursa'da yaşayanlar, 14 Eylül 2025 Pazar günü itibarıyla bazı ilçelerde planlı su kesintileriyle karşı karşıya. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve İznik'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki Bursa’da sular ne zaman gelecek?
NİLÜFER
ODUNLUK
Planlanan Başlangıç Tarihi: 14/09/2025 17:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 14/09/2025 20:00
Kesim Tarihi: 14/09/2025 17:00
Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B01 Alt Bölgesinde Bulunan Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi Ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 14.09.2025 Tarihinde 17:00 ile 20:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.
MUSTAFAKEMALPAŞA
LALAŞAHİN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/09/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 16/09/2025 18:00
Kesim Tarihi: 06/09/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda;
Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve
civarında 06.09.2025 - 16.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.