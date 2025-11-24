Yeni Şafak
BUSKİ sular ne zaman gelecek? 24 Kasım Bursa'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler

09:4324/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
<p>BUSKİ su kesintisi sorgulama</p>
BUSKİ su kesintisi sorgulama

Bursa’da yaşayan vatandaşlar için önemli uyarı geldi. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi), bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintilerin, altyapı yenileme ve şebeke güçlendirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği açıklandı. Bugün Bursa'da İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanmakta. Peki, bugün Bursa’da hangi mahallelerde sular kesilecek? Su kesintisi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte BUSKİ’nin 24 Kasım su kesintisi programı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden su kesintisi olan ilçeleri açıkladı. BUSKİ Genel Müdürlüğü, su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bugün Bursa'da İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanmakta. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte Bursa'da BUSKİ su kesintilerinin olacağı mahaleler.

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek azıraların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

