BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMESİ 2025 MAYIS SON DURUM: Büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek amacıyla yürüttüğü buzağı desteği ödemelerinde ikinci taksit sürecini başlattı. İlk dönem başvurularını tamamlayan üreticiler ödeme tarihlerini merak ederken, nisan ayında açılan ikinci dönem başvuruları için de geri sayım devam ediyor. Üreticiler hem destek ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını sorguluyor hem de başvuru süresinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Gözler şimdi destek takviminin detaylarında.

1 /5 Hayvancılıkla uğraşan üreticilerin merakla beklediği buzağı ve malak desteğinde yeni dönem başvuruları alınmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destek programı kapsamında, TÜRKVET sistemine kayıtlı buzağılar için verilecek ödemelerde süreç hız kazandı. Birinci dönem ödemeleri için beklenti sürerken, ikinci dönem destek başvurularının haziran ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Yetiştiriciler gözlerini ödeme takvimine çevirirken, başvuru sürecinde son düzlüğe girilmiş durumda.

2 /5 BUZAĞI MALAK DESTEĞİ 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2. dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan - 16 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştir, 2. dönem de başvuru yapmış sayılacak.

3 /5 BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI Buzağı/malağın TÜRKVET’te kayıtlı, destekleme yılı içinde ülkemizde doğmuş ve doğduğu işletme numarası ile cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihi bilgilerinin mevcut olması, Buzağı/malağın en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması, Buzağı/malakların programlı aşıları yapılmış ve VETBİS Sistemine kaydedilmiş olması zorunludur. Destekleme ödemesi HDS (Hayvancılık Destekleme Sistemi) veri tabanına başvurusu girilen buzağı/malağın doğduğu işletme sahibine yapılır.

4 /5 BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Buzağı/malak desteği için başvurular bağlı bulunulan İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe yoluyla yapılır. Tarımsal örgüt üyeleri ise başvurularını üyesi oldukları Birlik ya da Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.