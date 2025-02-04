BYD SEAL U DM-i Özellikleri

BYD, Song Pro DM-i (Seal U DM-i) modelinin yeniledi. Bu yenileme ile 5. nesil DM Plug-in modeline geçen BYD Seal U DM-i SUV modelinin toplam menzili 1400 km seviyesine kadar çıkıyor. Bu PHEV hibrit modelinde 74 kW (99 bg) maksimum güç üreten 1,5 litrelik motor ile 120 kW (160 bg) güç üreten iki motor bir arada kullanılıyor.





Yeni BYD Seal U DM-i modeli 12,96 kWh ve 18,31 kWh gücüne sahip iki pil paketiyle karşımıza çıkıyor. Bu iki paket sırasıyla 75 km ve 115 km saf elektrik menzili sağlıyor. Aracın yakıt tüketimi ise pilin tamamen bittiği bitmiş pil modunda 100 km’de 4,85 ile 4,9 litre arasında değişiyor.