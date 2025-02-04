BYD Seal U DMI, elektrikli araç dünyasında devrim yaratan bir model olarak öne çıkıyor. Hem çevre dostu hem de yüksek performansı bir araya getiren bu araç, sürücülere benzersiz bir deneyim sunuyor. BYD Seal U DMI yakıt tüketimi ne kadar? BYD Seal U DMI 2025 Şubat ayı güncel fiyatı kaç TL? Türkiye'de satışta mı?İşte BYD Seal U DMI'nin dikkat çeken özellikleri...
Elektrikli araç üreticisi BYD, geçtiğimiz yıl tanıttığı modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonunu SEAL U DM-i aracı Türkiye'de satışa sundu. 0'dan 100'e 8.9 saniyede çıkan aracın menzili 1000 kilometreyi geçiyor.
BYD SEAL U DM-i Özellikleri
BYD, Song Pro DM-i (Seal U DM-i) modelinin yeniledi. Bu yenileme ile 5. nesil DM Plug-in modeline geçen BYD Seal U DM-i SUV modelinin toplam menzili 1400 km seviyesine kadar çıkıyor. Bu PHEV hibrit modelinde 74 kW (99 bg) maksimum güç üreten 1,5 litrelik motor ile 120 kW (160 bg) güç üreten iki motor bir arada kullanılıyor.
Yeni BYD Seal U DM-i modeli 12,96 kWh ve 18,31 kWh gücüne sahip iki pil paketiyle karşımıza çıkıyor. Bu iki paket sırasıyla 75 km ve 115 km saf elektrik menzili sağlıyor. Aracın yakıt tüketimi ise pilin tamamen bittiği bitmiş pil modunda 100 km’de 4,85 ile 4,9 litre arasında değişiyor.
Güncellenen BYD SUV elektrikli hibrit otomobil, güvenlik anlamında da Seviye 2 DiPilot akıllı sürüş yardımına sahip. Bu akıllı sürüş yardımında standart olarak Akıllı Seyir Kontrolü, Uyarlanabilir Seyir Kontrolü, Çarpışma Uyarısı, Otomatik Acil Frenleme ve Kör Nokta Algılama gibi özelliklere sahip.
Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunulan şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i, ismini 'akıllı çift motor/dual motor-intelligent' teknolojisinden alıyor. Yüzde 100 elektrikli dünyasını, geleneksel dünyayla bir araya getiren BYD SEAL U DM-i, dört silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturuyor.
Sportif ve Şık Tasarım
BYD Seal U DMI, modern ve aerodinamik tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Keskin hatları, LED aydınlatmalı ön ve arka tasarımı, araçlara dinamik bir görünüm kazandırıyor. İç mekanda ise premium malzemeler, geniş dokunmatik ekran ve ergonomik koltuklar, konforu en üst seviyeye taşıyor.
Akıllı Teknolojiler ve Sürüş Destek Sistemleri
BYD Seal U DMI, sürücüyü her an destekleyen akıllı teknolojilerle donatılmış. Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Keeping Assist (LKA), Otomatik Acil Frenleme (AEB) gibi sistemler, güvenliği artırıyor. Ayrıca, geniş dokunmatik ekran, akıllı telefon entegrasyonu ve navigasyon sistemi ile sürüş keyfini katlıyor.
Neden BYD Seal U DMI?
Uzun Menzil: Hem elektrikli hem de hibrit modda sınırsız özgürlük.
Yüksek Performans: Elektrikli motorun anlık torkuyla dinamik sürüş.
Güvenlik: LFP piller ve gelişmiş sürüş destek sistemleri.
Tasarım: Modern ve sportif dış tasarım, premium iç mekan.
Ekonomi: Düşük yakıt maliyetleri ve çevre dostu performans.
BYD SEAL U DM-i FİYATI NE KADAR 2025?
1.080 kilometre menzile sahip şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i 1.857.750 TL fiyatla tercih edilebiliyor.