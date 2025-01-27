İstanbul Valiliği, kamu kurumlarındaki cuma namazı izin uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi için yazı gönderdi ve kurumlara yeterli personel bulundurulması talimatı verdi. Gündeme de "cuma günü mesai saatleri azaldı mı? Cuma günleri özel sektörde de çalışma saatleri değişti mi?" soruları geldi. İşte İstanbul Valiliği tarafından yapılan mesai değişikliği açıklamasının detayları...
İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine yönelik farklı uygulamaların ve aksaklıkların giderilmesi amacıyla ilgili yazıyı İstanbul'daki kamu kurumlarına gönderdi. Valilik, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi durumunda, isteyen kamu görevlilerine mesai kaybı olmaksızın izin verileceğini belirtti.
Ancak uygulamada bazı aksaklıklar yaşandığı, örneğin personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine eklenmesi gibi farklı uygulamaların ortaya çıktığı ifade edildi. Valilik, bu aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladığı yazıda şunları kaydetti:
"Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."
BAKANLIK ESNEK ÇALIŞMA MODELİ İÇİN ÇALIŞIYOR
Esnek Çalışma Modeli için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklere yönelik SGK temsilcilerinin de görüşleri alındı.
"Uzaktan, Kısmi Ve Geçici Süreli Çalışma İle Platform Çalışması Gibi Yeni Nesil Esnek Çalışma Modellerine Dair Mevzuat Değişikliği" için Bakanlığın Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinde toplantılar yapılıyor.
Bu kapsamda bakanlık olarak 3 ayrı toplantı düzenlendi. Yeni düzenleme ile İş Kanunu değiştirilecek ve mesai saatleri yeniden ayarlanacak. Yeni düzenleme "çalışan" odaklı olacak, mevzuat dağınıklığı ortadan kaldırılacak.