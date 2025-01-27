Ancak uygulamada bazı aksaklıklar yaşandığı, örneğin personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine eklenmesi gibi farklı uygulamaların ortaya çıktığı ifade edildi. Valilik, bu aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladığı yazıda şunları kaydetti: