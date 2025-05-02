Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacak. Sözleşmeli personel alımı başvuruları 2-8 Mayıs, sürekli işçi alımı başvurusu ise 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı alımları hangi il ve hastanelere yapılacak? Çam Sakura Hastanesi sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı yapacak mı, kadro, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, büro personeli, diyetisyen, fizyoterapist ve teknisyen gibi branşlara alım yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı alımları hangi il ve hastanelere yapılacak? Çam Sakura Hastanesi sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı yapacak mı, kadro, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman?
Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylara Resmi Gazete'de yer alan ilandan ulaşılabiliyor.
Çam Sakura Hastanesi sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı ne kadar?
ÖSYM KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun bugün içerisinde erişime açılması ve tercihlerin alınmaya başlanması bekleniyor. Tercih kılavuzuyla birlikte Çam Sakura Hastanesi sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımının ne kadar ve hangi bran ve kadroda olacağı da netlik kazanacak. ÖSYM Başkanı Ersoy: “KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak olan 15.342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs’ta sona erecek.” açıklamasında bulundu.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar da yer aldı. İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjan dağılımı.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı branş ve kontenjan dağılımı
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı branş ve kontenjan dağılımı
Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ne zaman?
Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr", Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "yhgm.saglik.gov.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.