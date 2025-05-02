Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, büro personeli, diyetisyen, fizyoterapist ve teknisyen gibi branşlara alım yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı alımları hangi il ve hastanelere yapılacak? Çam Sakura Hastanesi sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımı yapacak mı, kadro, branş ve kontenjan dağılımı nasıl?